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製作人小島秀夫喊「暫時完成」遊戲 《沉默之丘》真的要登場？

聯合新聞網／ 楊又肇

即將在德國科隆舉辦的Gamescom 2022開始前，著名遊戲製作人小島秀夫在個人Twitter貼出照片，並且說明已經「暫時完成編輯」，引發不少粉絲猜測小島秀夫可能準備公佈下一款遊戲，可能會在Gamescom 2022期間公佈。

目前還無法確認小島秀夫接下來預計推出的遊戲內容細節，但日前證實與微軟攜手合作，將會利用微軟雲端串流技術製作全新形態遊戲，因此很有可能會配合微軟公佈新遊戲陣容時對外揭曉。

雖然先前有不少傳聞指稱，小島秀夫可能計畫重新打造《沉默之丘》系列延續作品，或是改編內容，甚至日前曾表明希望製作恐怖題材遊戲，但目前仍未有明確消息證實此類說法。

Gamescom 2022預計在8月24日至28日期間舉辦，並且將以實體活動結合線上內容形式展出，屆時預期會有諸多遊戲作品對外揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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