聽新聞
test
0:00 / 0:00
製作人小島秀夫喊「暫時完成」遊戲 《沉默之丘》真的要登場？
即將在德國科隆舉辦的Gamescom 2022開始前，著名遊戲製作人小島秀夫在個人Twitter貼出照片，並且說明已經「暫時完成編輯」，引發不少粉絲猜測小島秀夫可能準備公佈下一款遊戲，可能會在Gamescom 2022期間公佈。
目前還無法確認小島秀夫接下來預計推出的遊戲內容細節，但日前證實與微軟攜手合作，將會利用微軟雲端串流技術製作全新形態遊戲，因此很有可能會配合微軟公佈新遊戲陣容時對外揭曉。
雖然先前有不少傳聞指稱，小島秀夫可能計畫重新打造《沉默之丘》系列延續作品，或是改編內容，甚至日前曾表明希望製作恐怖題材遊戲，但目前仍未有明確消息證實此類說法。
Gamescom 2022預計在8月24日至28日期間舉辦，並且將以實體活動結合線上內容形式展出，屆時預期會有諸多遊戲作品對外揭曉。
Tentatively finished editing for now. pic.twitter.com/l9YBuvCxBi— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 13, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼
📢 3大廠颳起不了「摺疊手機旋風」？網一面倒曝殘酷關鍵
📢 別急買iPhone 13！9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年
📢 跟著我記口訣！遇「假臉」Deepfake視訊交友 喊這句話1秒露餡
📢 【周報】iPhone回歸「電量百分比」卻有限制 網狂酸：安卓早有了
📢 【教學】免手動做！Word同檔案設2種頁碼 2大重點輕鬆設定
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言