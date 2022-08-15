亞馬遜合作Ginger 可在網路醫療平台進行心理諮詢

亞馬遜在2020年於美國推出名為Amazon Care的遠距醫療服務，目前更進一步與心理健康線上諮詢平台業者Ginger合作，將協助使用者透過網路隨時進行心理諮詢與相關協助。

Amazon Care最早在2019年以實驗性質於亞馬遜西雅圖總部，以及鄰近地區提供服務，最初是為了讓亞馬遜員工能以遠距連線方式就醫，並且在2020年因應疫情影響，進而在美國紐約、舊金山、邁阿密、芝加哥等20個城市擴大推行，除了可以透過線上預約看診，並且提供遠距醫療諮詢服務，使用者更可透過此項服務預約各項到府身體檢查，或是接種新型冠狀病毒疫苗等。

而近期更新中，亞馬遜更增加與Ginger合作的線上心理諮詢服務，可提供一般心理上的問題提供協助，甚至標榜能在24小時、全年無休情況下，隨時使用此項服務尋求協助。而如果有較嚴重情況，亞馬遜則會建議轉至進一步心理諮詢服務的機構尋求協助，同時也會在確保使用者隱私情況下移轉病例資料。

由於近幾年受到疫情影響，不少人可能因為生活模式面臨大幅轉變，或是經濟收入受到影響，因此可能需要更多心理諮詢上的協助。而在Amazon Care增加心理諮詢服務，亞馬遜或許希望能藉此協助改善更多心理需求。

在此之前，亞馬遜已經陸續在Amazon Care服務增加自有藥房、藉由Alexa數位助理服務與醫療服務應用整合，並且在今年7月宣佈收購One Medical初級保健診所連鎖服務，藉此擴充Amazon Care提供服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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