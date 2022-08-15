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FCC拆分美國境內5.9GHz頻段資源 法院裁定結果出爐

聯合新聞網／ 楊又肇

針對FCC在2020年暫時開放美國境內5.9GHz頻段資源，透過拆分原本規劃用於車輛短距通訊 (DSRC)使用的75MHz頻寬，將45MHz頻寬則作為無需授權使用的空白頻譜，以利擴展Wi-Fi無線網路訊號範圍，進而遭美國智慧交通協會與美國功率交通運輸協會抗議的情況，法院稍早時候裁定FCC所作決定並未造成影響，並且駁回美國智慧交通協會與美國功率交通運輸協會抗議訴求。

美國境內的5.9GHz無線頻段，最早在1999年便已規劃提供車輛通訊使用，實際頻段介於5.850GHz-5.925GHz之間，但考量美國交通運輸部在推動車輛通訊應用進度緩慢，而在2020年時因為疫情影響使得美國境內上網需求增加，因此FCC當時將原本規劃用於車輛短距通訊 (DSRC)使用的75MHz頻寬再次拆分，其中30MHz頻寬仍分配用於運輸與車輛安全，其餘45MHz頻寬則作為無需授權使用的空白頻譜。

如此一來即可將空白頻譜用於擴充現有Wi-Fi無線網路訊號傳輸頻寬，同時也能提升農村等偏遠地帶的網路傳輸效率。

但美國智慧交通協會與美國功率交通運輸協會後續對此抗議，認為FCC此舉將影響車輛通訊應用發展，不利於自動駕駛、先進輔助駕駛等技術推廣，但FCC則指稱5.9GHz無線頻段在原訂規劃就是用於擴充頻寬，同時也批評原本規劃利用此頻段資源的應用發展過於緩慢，形成佔用資源情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 疫情

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