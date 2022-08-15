Unity證實與CACI國際公司合作 間接協助美軍打造先進的人機互動介面
在公佈2022財年第二季財報結果時，Unity宣佈已經與CACI國際公司簽署為期三年、涉及數百萬美元價值的合作協議，預計打造先進的人機互動介面。
CACI國際公司在今年7月已經取得美國陸軍合作簽約，將透過科技方式協助美國陸軍執行空中情蒐、監視與偵查等任務，而Unity此次與CACI國際公司的合作，實際上也形同間接與美國陸軍合作，將Unity引擎技術應用在軍事領域。
Unity資深副總裁Marc Whitten表示，透過此項合作協議，Unity將協助美國軍方製作航天應用領域的人機互動介面，並且透過Unity引擎擬真技術實現即時互動體驗。同時，Unity也預期將在美國軍方未來系統設計與模擬項目有更深層的合作。
而此筆合作協議，將是Unity至今為止最大一筆數位雙生技術應用解決方案交易。
但在此之前，Unity旗下員工曾公開反對公司將技術應用在軍事領域，認為原本工作聚焦在內容創作，而非直接或間接協助軍方打造軍事領域相關技術。類似情況，包含Google、微軟等公司員工也曾公開反對公司將技術應用在軍事領域，但仍難以阻止公司基於營利考量接受與軍方合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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