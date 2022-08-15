SSD更省電 但…整體碳排放量比傳統硬碟更高

相關研究顯示，SSD相比傳統硬碟的電力使用效率更高，但整體生產過程所產生碳排放量卻比傳統硬碟更高。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校及英屬哥倫比亞大學的研究人員發現，SSD生產過程所產生碳排放量將比傳統硬碟更高，甚至呈現線性比例增加。

研究人員同時也指出，隨著不同使用情境，SSD與傳統硬碟產生碳排放情況也有差異，例如在採用SSD的PC設備正常運作過程中，SSD產生的碳排放量可能佔約38%比例，傳統硬碟則佔約9%，而CPU則佔11%，其他像是主機板的碳排放量約佔17%，記憶體佔9%，電源供應器則佔4%，機殼其他散熱風扇等約佔6%。

若將SSD與傳統硬碟拆分比較，在5-10年的生產製造到使用後報廢過程裡，傳統硬碟在使用過程中會比SSD使用更多電力，但在生產過程產生碳排放量卻比SSD更低。

不過，若從SSD運作過程僅需相對較低電量即可運作，同時執行效率也比傳統硬碟更高情況下，意味能再更短時間內完成運算需求，因此研究人員也指出若能改善SSD使用年限問題，將可大幅改善傳統硬碟產生碳排放問題，同時也能降低SSD生產時產生碳排放量。

但以目前每單位儲存容量成本來看，傳統硬碟依然是大量數據儲存使用最佳選擇，目前SSD多半還是用於運算加速等需求，而諸如Meta、Google等擁有大量數據的公司，多半還是選擇透過傳統硬碟存放冷資料內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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