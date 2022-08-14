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一周數位爆報／Netflix效應摧毀美女「歐巴夢」！「3C冷感」襲摺疊手機市場？假臉退散2招出爐

聯合新聞網／ 綜合報導
8/8～8/14一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）
8/8～8/14一周數位爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


擁有72支手機的「寶可夢阿伯」陳清波在網路上曾引發多次熱議，在遇到地震警報時，他甚至會需要花30分鐘才能關閉所有國家警報鳴笛聲。近日卻傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，就連手機支數也大幅下降至25支，令許多網友相當震驚。 （繼續閱讀…）

擔心度：★★★★★

小編評語：希望寶可夢阿伯能好好保護身體，再出來開心抓寶唷！

寶可夢阿伯驚傳中風，手機支數也從72支驟減至25支。報系資料照(記者張睿廷／攝影）
寶可夢阿伯驚傳中風，手機支數也從72支驟減至25支。報系資料照(記者張睿廷／攝影）


蘋果（Apple）日前釋出的iOS 16 Beta 5更新中，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量百分比回歸了，不過卻有裝置上的限制，不僅讓果粉不爽，也讓安卓粉絲大酸「重新定義『亮點』」。 （繼續閱讀…）

嘲笑度：★★★★★

小編評語：真的是「謝主隆恩」蘋果再讓我們看到「電池百分比」呢…。

蘋果日前釋出的iOS 16 Beta 5更新，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量回歸了。（翻攝自macrumors.com）
蘋果日前釋出的iOS 16 Beta 5更新，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量回歸了。（翻攝自macrumors.com


網路交友詐騙曾出不窮，先前網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）製作色情影片將女藝人、政治人物換臉到成人片女優身上，並上網兜售遭起訴，該技術恐怕也被運用在視訊交友上，不過外媒發現，只要請對方做關鍵動作，就會露餡。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：到底為什麼要用假臉騙人啊…。

Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag）
Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag


三星昨（10）日晚間發表新品摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、智慧手錶Galaxy Watch 5系列及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，雖然像是Galaxy Watch 5 Pro續航力和獨特導航功能贏過蘋果Apple Watch 7，但整個發表會似乎未如今年2月初Galaxy S22系列的上市發表會一樣熱絡，知名3C類YouTuber接受《聯合新聞網》訪問，回應三星發表會「淡淡」的原因。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：會不會連9月的iPhone 14發表會大家也開始漸漸不期待了呢。

小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）
小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）


蘋果（Apple）傳出今年將會有2次發表會，9月發表會將推出iPhone 14系列等新品，不過距離發表會只剩下1個月，這時候想買蘋果產品該怎麼辦，會不會買了又出新一代而浪費錢？外媒點出「現在」不應該花錢買的9樣蘋果產品和5個可以買的商品。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★★

小編評語：總之給我等到9月就對了！

離9月蘋果秋季發表會僅剩1個月，外媒點出9個不應該現在購買的蘋果產品，iPhone 13系列就是其中之一。（翻攝自蘋果官網）
離9月蘋果秋季發表會僅剩1個月，外媒點出9個不應該現在購買的蘋果產品，iPhone 13系列就是其中之一。（翻攝自蘋果官網）


韓劇風靡全球，劇中韓星施展的男性魅力，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，導致近年造訪南韓的女性觀光客人數大增，被學者稱之為「Netflix效應」。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：請小心不要再懷抱這種偶像劇情節了。

韓劇風靡全球，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，圖中人物非新聞當事人。 歐新社
韓劇風靡全球，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，圖中人物非新聞當事人。 歐新社


摺疊手機暑假來勢洶洶！三星的Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、暫時不會在台灣開賣的Motorola razr 2022和小米超輕薄Mix Fold 2，3大品牌4款產品搶攻該市場，三星更想讓摺疊機成為主流手機。除了先前《聯合新聞網》訪問YouTuber表示，今年整體數位市場似乎偏向「3C冷感」。不過一名網友認為，至今似乎還是沒颳起「摺疊機旋風」，詢問網友未來發展，引起網友不少熱議。 （繼續閱讀…）

認可度：★★★★☆

小編評語：不曉得等等軟螢幕真的完全成熟的那天，還要等多久呢？

三星推出摺疊手機Galaxy Z Fold4，邊框變更窄，廣角鏡頭也升級至5000萬畫素。（翻攝自三星臉書粉絲團）
三星推出摺疊手機Galaxy Z Fold4，邊框變更窄，廣角鏡頭也升級至5000萬畫素。（翻攝自三星臉書粉絲團）

閱讀 三星

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