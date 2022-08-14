一周數位爆報／Netflix效應摧毀美女「歐巴夢」！「3C冷感」襲摺疊手機市場？假臉退散2招出爐

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擁有72支手機的「寶可夢阿伯」陳清波在網路上曾引發多次熱議，在遇到地震警報時，他甚至會需要花30分鐘才能關閉所有國家警報鳴笛聲。近日卻傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，就連手機支數也大幅下降至25支，令許多網友相當震驚。
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擔心度：★★★★★
小編評語：希望寶可夢阿伯能好好保護身體，再出來開心抓寶唷！
寶可夢阿伯驚傳中風，手機支數也從72支驟減至25支。報系資料照(記者張睿廷／攝影）
蘋果（Apple）日前釋出的iOS 16 Beta 5更新中，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量百分比回歸了，不過卻有裝置上的限制，不僅讓果粉不爽，也讓安卓粉絲大酸「重新定義『亮點』」。
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嘲笑度：★★★★★
小編評語：真的是「謝主隆恩」蘋果再讓我們看到「電池百分比」呢…。
蘋果日前釋出的iOS 16 Beta 5更新，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量回歸了。（翻攝自 macrumors.com）
網路交友詐騙曾出不窮，先前網紅「小玉」朱玉宸以深偽技術（Deepfake）製作色情影片將女藝人、政治人物換臉到成人片女優身上，並上網兜售遭起訴，該技術恐怕也被運用在視訊交友上，不過外媒發現，只要請對方做關鍵動作，就會露餡。
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實用度：★★★★★
小編評語：到底為什麼要用假臉騙人啊…。
Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自 pcmag）
昨（10）日晚間發表新品摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、智慧手錶Galaxy Watch 5系列及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，雖然像是Galaxy Watch 5 Pro續航力和獨特導航功能贏過蘋果Apple Watch 7，但整個發表會似乎未如今年2月初Galaxy S22系列的上市發表會一樣熱絡，知名3C類YouTuber接受《聯合新聞網》訪問，回應三星發表會「淡淡」的原因。 三星 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：會不會連9月的iPhone 14發表會大家也開始漸漸不期待了呢。
小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）
蘋果（Apple）傳出今年將會有2次發表會，9月發表會將推出iPhone 14系列等新品，不過距離發表會只剩下1個月，這時候想買蘋果產品該怎麼辦，會不會買了又出新一代而浪費錢？外媒點出「現在」不應該花錢買的9樣蘋果產品和5個可以買的商品。
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期待度：★★★★★
小編評語：總之給我等到9月就對了！
離9月蘋果秋季發表會僅剩1個月，外媒點出9個不應該現在購買的蘋果產品，iPhone 13系列就是其中之一。（翻攝自蘋果官網）
韓劇風靡全球，劇中韓星施展的男性魅力，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，導致近年造訪南韓的女性觀光客人數大增，被學者稱之為「Netflix效應」。
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實用度：★★★★★
小編評語：請小心不要再懷抱這種偶像劇情節了。
韓劇風靡全球，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，圖中人物非新聞當事人。 歐新社
摺疊手機暑假來勢洶洶！三星的Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、暫時不會在台灣開賣的Motorola razr 2022和小米超輕薄Mix Fold 2，3大品牌4款產品搶攻該市場，三星更想讓摺疊機成為主流手機。除了先前《聯合新聞網》訪問YouTuber表示，今年整體數位市場似乎偏向「3C冷感」。不過一名網友認為，至今似乎還是沒颳起「摺疊機旋風」，詢問網友未來發展，引起網友不少熱議。
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認可度：★★★★☆
小編評語：不曉得等等軟螢幕真的完全成熟的那天，還要等多久呢？
三星推出摺疊手機Galaxy Z Fold4，邊框變更窄，廣角鏡頭也升級至5000萬畫素。（翻攝自三星臉書粉絲團）
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2022-08-14 15:00
Waymo宣佈針對旗下無人駕駛計程車增加一系列功能，讓視障、聽障等殘疾人士也能方便搭乘。
2022-08-14 08:02
近期通過的美國晶片法案裡，其中390億美元將用於實施「FY21 NDAA」法案授權計畫，主要用於協助晶片業者擴廠增加產能，其餘110億美元則會用於先進製程等晶片技術發展，剩下的20億美元則將用於美國國防晶片基金，另外的5億美元則會用於國務院，2億美元則用於資助美國國家科學基金會，藉此推動境內半導體產業發展。
2022-08-14 07:53
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友在「影音串流平台」相關話題的網路聲量，帶您了解五大影音串流平台網路聲量排行，以及影音串流平台選擇因素有哪些。
2022-08-13 07:54
日本勞動力人手短缺，日本 Family Mart 全家便利商店計畫將引進由微軟、英偉達、機器人製造商 Telexistence 合作設計的機器人手臂，未來便利商店商品缺少時不再需要由店員補貨，不僅減少店員的工作量，藉此提升效率。
2022-08-12 12:01
迪士尼稍早公佈上一季財報結果，其中顯示Disney+訂閱使用人數已經增加至2億2100萬人，超越Netflix近期公佈約達2億2067萬人的訂閱使用人數。此外，迪士尼更宣佈日前透露將推出以廣告支撐播放成本的Disney+服務，將在12月8日正式上線，而現行付費訂閱方案也確定將調漲38%，從原本每月7.99美元變成每月10.99美元。
2022-08-12 12:01
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