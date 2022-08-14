一周數位爆報／Netflix效應摧毀美女「歐巴夢」！「3C冷感」襲摺疊手機市場？假臉退散2招出爐

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

擔心度：★★★★★ 小編評語：希望寶可夢阿伯能好好保護身體，再出來開心抓寶唷！

寶可夢阿伯驚傳中風，手機支數也從72支驟減至25支。報系資料照(記者張睿廷／攝影）

嘲笑度：★★★★★ 小編評語：真的是「謝主隆恩」蘋果再讓我們看到「電池百分比」呢…。

蘋果日前釋出的iOS 16 Beta 5更新，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量回歸了。（翻攝自macrumors.com）

實用度：★★★★★ 小編評語：到底為什麼要用假臉騙人啊…。

Deepfake的「換臉」技術可能會被運用在視訊交友上，不過只要請對方做關鍵動作，就會露餡。（翻攝自pcmag）

三星 昨（10）日晚間發表新品摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、智慧手錶Galaxy Watch 5系列及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，雖然像是Galaxy Watch 5 Pro續航力和獨特導航功能贏過蘋果Apple Watch 7，但整個發表會似乎未如今年2月初Galaxy S22系列的上市發表會一樣熱絡，知名3C類YouTuber接受《聯合新聞網》訪問，回應三星發表會「淡淡」的原因。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆ 小編評語：會不會連9月的iPhone 14發表會大家也開始漸漸不期待了呢。

小米MIX Fold 2在8月11日亮相，展開的薄度僅5.44mm。（翻攝自小米官網）

期待度：★★★★★ 小編評語：總之給我等到9月就對了！

離9月蘋果秋季發表會僅剩1個月，外媒點出9個不應該現在購買的蘋果產品，iPhone 13系列就是其中之一。（翻攝自蘋果官網）

實用度：★★★★★ 小編評語：請小心不要再懷抱這種偶像劇情節了。

韓劇風靡全球，吸引西方女性觀光客前往南韓追尋夢中「歐巴」，圖中人物非新聞當事人。 歐新社

認可度：★★★★☆ 小編評語：不曉得等等軟螢幕真的完全成熟的那天，還要等多久呢？

三星推出摺疊手機Galaxy Z Fold4，邊框變更窄，廣角鏡頭也升級至5000萬畫素。（翻攝自三星臉書粉絲團）

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