Waymo在無人駕駛計程車增無障礙設計 增添「人情味」

Waymo宣佈針對旗下無人駕駛計程車增加一系列功能，讓視障、聽障等殘疾人士也能方便搭乘。

此次更新功能，包含在車頂增加顯示乘客姓名縮寫的顯示設備，或是使用者透過Waymo One app自訂的顯示名稱，並且讓使用者能在一定距離範圍即可識別。另一項功能，則是可透過Waymo One app指引使用者透過最合適路徑前往搭車地點，其中包含可識別人行道、穿越道，或是適合行人走動路徑，而在GPS定位不佳地點則會配合指南針功能，讓使用者能持續往車輛所在方向前進。

而針對視障等殘疾人士搭乘需求，Waymo則是會讓服務車輛發出獨特旋律聲音，讓使用者判斷自己是否搭乘正確車輛。此外，針對行動不便的使用者，Waymo目前也開始在無人駕駛計程車增加無障礙設計，藉此增加此項服務使用便利性。

Waymo產品經理Kevin Malta表示，目前已經與舊金山盲人及視障者燈塔分會合作，透過讓殘疾人士直接參與無障礙設計與測試，藉此讓無人自動駕駛車輛上的無障礙設計，可以更符合實際使用需求。

不過，許多人質疑在沒有真人駕駛的車輛運作過程中，這些無障礙設計是否能實際發揮作用，而Kevin Malta則認為Waymo長遠目標希望能改善此類問題，並且希望能在無人駕駛的服務增加「人情味」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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