追劇神器訂起來！影音串流平台時下正夯

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友在「影音串流平台」相關話題的網路聲量，帶您了解五大影音串流平台網路聲量排行，以及影音串流平台選擇因素有哪些。

在人手一機的時代，影音串流平台隨時隨地都可看的特性，成為不少民眾的追劇神器，然而市面的影音平台越出越多，到底哪些品牌最受熱議，網友選擇時又最在意哪些考量呢？

「NETFLIX」原創影集成話題 「Disney+」漫威迷必訂

▲ TOP5串流影音平台 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的串流影音平台，可發現「NETFLIX」、「Disney+」最受民眾關注，就有網友留言「Netflix特色是原創影集」、「想搭上話題就選Netflix」、「Netflix除了美劇英劇還有外國電影外，現在韓劇也變多了，也有台劇，還有一點陸劇跟泰劇」，表示NETFLIX特色自製與影集的多元性是吸引訂閱的一大誘因。另外社群討論區中也常見網友將Disney+與NETFLIX兩者進行比較，吸引眾多討論，如「Disney+推薦喜愛漫威英雄系列或是迪士尼動畫的人訂閱，有些漫威英雄沒有獨立出電影」，引起社群高度迴響，網友多說道「想看漫威就訂Disney」、「我都固定訂Netflix、Disney+，韓劇、歐美影集看不完」等。

另一方面，由三立推出的「Vidol」，則是推出自家熱門綜藝，像是近期熱門綜藝「來吧營業中」、「全明星運動會」等，常能吸引眾多粉絲留言互動。而大陸平台「WeTV」與「愛奇藝」，則因有豐富的陸劇，吸引了不少網友關注，社群討論區中針對陸劇相關的文章亦多能引起廣泛迴響。

網友多針對「方案費率」進行比較 「觀影品質」成關鍵考量因素

▲ TOP4串流影音平台選擇因素 圖片來源/unsplash

接著觀察網友對於串流影音平台選擇的討論，可發現民眾最在意平台的「方案費率」，除了基本月租與年租費用評比，網友多會同時考量能否「共用帳號」，在社群討論區中更常見「一年高級方案組隊」、「找一起合租的朋朋」等徵求合購的文章。

另外也有不少網友會請益「求推薦的影音平台」，發現不少民眾以「觀影品質」為重要考量因素，像是「畫質絕對優先」、「畫質不好會看得很痛苦」，也有網友補充「有時候看一看卡住真的很煩」，表示畫面清晰與連線順暢度也是選擇平台時的一大考律原因。

此外，因各平台涵蓋的影集範圍不同，許多人也同樣在意串流影音平台的「片源多寡」，就有網友說道「韓劇是流量密碼」、「前陣子就在考慮要訂閱其他的串流平台，想跟目前訂閱的內容比較互補」、「想都看可以輪流都訂」，表示不同平台搭配訂閱能增加片源的豐富度。

你還在猶豫要訂閱哪個串流影音平台嗎？若是還沒訂閱，不妨參照上述熱門平台及選擇考量，開心追劇追起來吧！

觀看原文→https://reurl.cc/Qbbng0

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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