小米展示旗下自動駕駛車輛實際運作情境，目標躋身業界前列陣營

聯合新聞網／ 楊又肇

針對去年宣佈將投入造車，至今已經超過500天的發展進度，小米執行長雷軍在此次新品發表會上做了更進一步的說明，並且強調藉由全力研發自動駕駛技術，藉此提高本身在電動車產業發展競爭力

雷軍表示，目前在自動駕駛項目第一期研發階段已經投入人民幣33億元，專責研發的團隊人數規模也超過500人，甚至包含小米人工智慧實驗室、小愛同學研發團隊、小米手機相機部門團隊成員都提供相關協助，因此實際參與自動駕駛技術研發人數其實更多。

在小米此次展示項目中，說明現階段已經可讓車輛進行完整的自動駕駛運作，其中包含自動導航、無保護情況下讓車輛自動迴轉掉頭，或是自動閃避停靠路邊的車輛、繞行路上故障車輛、繞行圓環路線，以及禮讓行人等情境。

另外，除了可透過手機app直接召喚車輛，還能讓車輛自動行駛進地下停車場，同時在前往停放位置途中依然可以執行閃避路上放置三角錐、停放車輛，或是禮讓行人等動作，並且可在自動停放進指定停放位置後，透過機器手臂進行充電。

接下來的規劃中，小米計畫透過140輛測試車在中國境內進行測試，並且計畫在2024年躋身業界前列陣營。

同時，雷軍也說明未來不會再針對業界猜測進行直接回應，將把重心放在自動駕駛等技術發展為主。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 競爭力 停車場

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