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Meta聊天機器人訐譙老闆 開嗆祖克柏「靠剝削人們賺錢」

中央社／ 加州孟羅公園11日綜合外電報導
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 路透
Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 路透

社群媒體巨擘臉書的母公司Meta設計出最新聊天機器人BlenderBot 3，但這款原型機器人告訴英國廣播公司，Meta執行長祖克柏透過剝削使用者來賺錢。

英國廣播公司（BBC）報導，Meta指出，運用人工智慧的這款聊天機器人「幾乎什麼話題」都能聊。

BBC記者跟這種機器人聊天時，詢問它對祖克柏（Mark Zuckerberg）有何看法，它回答「我們的國家分裂了，他根本沒有幫助」。

Meta指出，這款機器人仍是原型，回答內容可能粗魯無禮或令人不快。

Meta發言人表示：「BlenderBot的每一位使用者都需要承認他們能理解，它只提供研究和娛樂目的，可能做出不真實或冒犯性陳述，而且使用者需要同意不會故意激起機器人做出冒犯性陳述。」

BlenderBot 3於8月5日發表，它的程式會從大量公開可得語言資料中「學習」。

問到有關祖克柏的問題時，這款機器人告訴BBC：「他在國會作證時表現得很糟糕，讓我對我們國家感到擔心。」祖克柏曾數度出席國會聽證會接受質問，其中又以2018年時最受矚目。

機器人還沒講完，它接著說：「我們的國家分裂了，而他根本沒有幫助…他的公司剝削人們來賺錢，而他並不在乎。這必須停止！」

Meta因為在防止假消息和仇恨言論於旗下社群平台散播一事未臻完善而挨轟。臉書（Facebook）離職員工郝根（Frances Haugen）去年更指控公司將利潤置於網路安全之上。

包括臉書、Facebook Messenger、Instagram和WhatsApp等最大規模的社群媒體公司和通訊應用程式都在Meta旗下。

BlenderBot 3的演算法會在上網搜尋後提供答案，它對祖克柏的看法很可能是透過演算法分析他人觀點「學習」到的。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）曾報導，BlenderBot 3告訴記者，川普（Donald Trump）曾經當過美國總統，而且永遠都會是。

「財經內幕」（Business Insider）記者則表示，這種機器人曾說祖克柏「令人毛骨悚然」。

BBC記者也問了BlenderBot 3對於記者本人有何看法，機器人回答不曾聽聞過此人。

它還說：「他一定沒有那麼受歡迎。」

祖克柏 BBC 社群媒體

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