結束與FIFA多年合作之後 EA與美國NFL續簽多年獨家合作協議

今年上半年確定結束與FIFA國際足球協會合作，並且從明年開始將旗下足球賽事遊戲名稱調整為《EA Sports FC》，EA稍早則是宣佈繼續與美國國家橄欖球聯盟NFL續簽多年獨家合作協議。

跟過去與FIFA國際足球協會合作約30年的時間，EA與NFL合作時間也長達30年左右，並且持續推出《勁爆美式足球》系列遊戲作品，藉此吸引更多喜愛美式足球的粉絲支持。

《勁爆美式足球》系列過往吸引不少玩家支持，因此EA預期繼續與NFL合作，將能藉由賽事銜接更多遊戲發展機會，尤其近年的NFL賽事觀看人數成長超過兩倍以上，同時透過EA的Twitch頻道、YouTube頻道直播賽事內容也吸引眾多球名觀看，因此持續與NFL合作將能帶動更大賽事遊戲市場效益。

至於今年上半年宣佈與國際足球協會結束合作，EA將繼續以《EA Sports FC》名稱推行足球賽事遊戲，並且保留《國際足盟大賽》系列作品遊玩模式，更加收錄超過1萬9000名球員、700多支球隊、近100座球場與30個聯賽，另外也將維持與英超、西甲、德甲、義甲等國家聯賽獨家合作關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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