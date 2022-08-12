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微軟強調動視暴雪遊戲由Xbox平台獨佔 將無法帶來獲利

聯合新聞網／ 楊又肇

為了說服諸多監管機構相信收購動視暴雪不會造成市場壟斷，微軟近期除了在說詞上「貶低」動視暴雪的市場價值，更強調一旦動視暴雪遊戲成為Xbox平台獨佔，將無法帶來獲利。

同時，微軟更說明目前僅Sony對於此比交易感到擔憂，但強調微軟在遊戲市場發展策略與Sony明顯不同，不像PlayStation平台以獨佔遊戲內容為核心，Xbox平台會以滿足更多玩家遊玩需求為目標。

在此之前，微軟已經強調收購動視暴雪之後，將使其維持既有營運模式，不會讓《決勝時刻》等遊戲成為Xbox平台獨佔內容。

而在稍早遞交給巴西經濟防衛管理委員會的文件中，微軟再次說明《決勝時刻》等遊戲不會成為Xbox平台獨佔內容，同時更強調若不透過其他遊戲平台銷售遊戲，將無法帶來獲利。

微軟說明，僅仰賴動視暴雪品牌吸引玩家加入Xbox平台，將無法獲得足夠獲利來平衡相關支出成本，因此依然需要透過多平台發行策略增加更多遊戲營收機會，這也意味動視暴雪遊戲依然需要透過多平台管道發行，才能產生足夠獲利。

目前包含美國、英國等政府機構都已經開始針對微軟收購動視暴雪的交易進行調查，而微軟預期最快可在2023年完成此比收購交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 台獨

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