Disney+訂閱人數超越Netflix 以廣告支撐的低價版本確定在12/8上線

迪士尼稍早公佈上一季財報結果，其中顯示Disney+訂閱使用人數已經增加至2億2100萬人，超越Netflix近期公佈約達2億2067萬人的訂閱使用人數。此外，迪士尼更宣佈日前透露將推出以廣告支撐播放成本的Disney+服務，將在12月8日正式上線，而現行付費訂閱方案也確定將調漲38%，從原本每月7.99美元變成每月10.99美元。

至於以廣告支撐播放成本的Disney+服務，每月訂閱價格則是7.99美元，意味將取代原本訂閱方案定位，而原本訂閱方案版本則會透過漲價與附帶廣告版本作明顯區隔。

在此之前，迪士尼才宣佈將ESPN+、Hulu每月訂閱價格調漲，此次宣佈調漲原本訂閱方案，並且以廣告內容支撐播放成本的訂閱選項填補原本產品定位，實際上形同變相漲價，但主要是為了平衡隨著使用人數增長產生的播放成本。

依照迪士尼公佈數據，Disney+訂閱人數在上一季增加1440萬人，加上ESPN+及Hulu服務訂閱人數，迪士尼在今年6月底的串流服務訂閱使用人數總和達2億2110萬人。同時，迪士尼預期在2024年9月底將可讓Disney+訂閱人數增加至2億1500萬人至2億4500萬人規模。

而此次以些許數字超越Netflix多年以來累積訂閱使用人數，除了因為Netflix因近期經濟變化、烏俄戰爭等因素影響，造成訂閱人數大幅下滑，主因也包含迪士尼陸續將原本授權Netflix使用內容收回，並且持續強化自身內容豐富度，甚至讓在電影院上映作品以更快時間於Disney+上架，因此大幅增加使用誘因，進而讓Disney+使用人數大幅成長。

不過，Netflix日前已經表明將推出自有以廣告內容支撐播放成本的低價版訂閱服務，並且確定與微軟合作廣告技術與廣告銷售業務，藉此反擊迪士尼在串流影音服務市場的攻勢。但有分析師認為，Netflix可能會由微軟出資收購，廣告技術合作只是前期準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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