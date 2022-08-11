開價200億美元 軟體技術平台提供商AppLovin想收購Unity

總部位於加州帕羅奧圖的軟體技術平台提供商AppLovin，稍早向Unity發出一份收購協議，希望以200億美元買下Unity。

目前Unity並未對此做任何回應，但如果Unity接受此收購協議，將必須終止今年7月宣佈以44億美元收購軟體業者IronSource的交易案。

而依照AppLovin提議中，除了將以200億美元價格收購Unity，還將由Unity持有合併後公司的55%股權，並且擁有49%投票權。同時，AppLovin更預期雙方合併後的公司獲利能力將可在2024年達30億美元以上規模。

另一方面，Unity在中國市場以10億美元價格與當地業者合資成立在地公司，並且將以Unity中國名稱運作，預計將協助在地遊戲開發者、業者打造遊戲，或是其他應用項目內容，藉此吸引更多中國開發者採用Unity相關技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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