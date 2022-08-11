聽新聞
test
0:00 / 0:00
開價200億美元 軟體技術平台提供商AppLovin想收購Unity
總部位於加州帕羅奧圖的軟體技術平台提供商AppLovin，稍早向Unity發出一份收購協議，希望以200億美元買下Unity。
目前Unity並未對此做任何回應，但如果Unity接受此收購協議，將必須終止今年7月宣佈以44億美元收購軟體業者IronSource的交易案。
而依照AppLovin提議中，除了將以200億美元價格收購Unity，還將由Unity持有合併後公司的55%股權，並且擁有49%投票權。同時，AppLovin更預期雙方合併後的公司獲利能力將可在2024年達30億美元以上規模。
另一方面，Unity在中國市場以10億美元價格與當地業者合資成立在地公司，並且將以Unity中國名稱運作，預計將協助在地遊戲開發者、業者打造遊戲，或是其他應用項目內容，藉此吸引更多中國開發者採用Unity相關技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？
▪ 蘋果台灣BTS方案「轉賣」AirPods 2好賺嗎？一圖看懂
▪ Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事
▪ 【周報】正妹IG被盜遭勒索天價該怎辦？
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言