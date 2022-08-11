聽新聞
test
0:00 / 0:00

開價200億美元 軟體技術平台提供商AppLovin想收購Unity

聯合新聞網／ 楊又肇

總部位於加州帕羅奧圖的軟體技術平台提供商AppLovin，稍早向Unity發出一份收購協議，希望以200億美元買下Unity。

目前Unity並未對此做任何回應，但如果Unity接受此收購協議，將必須終止今年7月宣佈以44億美元收購軟體業者IronSource的交易案。

而依照AppLovin提議中，除了將以200億美元價格收購Unity，還將由Unity持有合併後公司的55%股權，並且擁有49%投票權。同時，AppLovin更預期雙方合併後的公司獲利能力將可在2024年達30億美元以上規模。

另一方面，Unity在中國市場以10億美元價格與當地業者合資成立在地公司，並且將以Unity中國名稱運作，預計將協助在地遊戲開發者、業者打造遊戲，或是其他應用項目內容，藉此吸引更多中國開發者採用Unity相關技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

加州少女遇害40年懸案 檢方基因判定夏威夷緝兇

印度政府出招！禁中國品牌賣「低價手機」 價格範圍曝光

台美教育交流 嘉市和加州洪堡郡簽合作 開線上工作坊

悄悄測試2年…臉書強化直播獲利能力 Meta測試直播互動平台「Super」

相關新聞

Meta聊天機器人訐譙老闆 開嗆祖克柏「靠剝削人們賺錢」

社群媒體巨擘臉書的母公司Meta設計出最新聊天機器人BlenderBot 3，但這款原型機器人告訴英國廣播公司，Meta...

預算527億美元 拜登簽署美國晶片法盼帶動境內半導體產業發展

在日前由美國眾議院通過美國晶片法案 (CHIPS Act)之後，美國總統拜登稍早終於正式簽署頒佈此項涉及527億美元預算的法案，預期以此帶動美國境內半導體產業發展動能。

廣告業務涉及市場壟斷 傳美國司法部最快下個月起訴Google

相關消息指稱，美國司法部將準備以壟斷廣告市場為由起訴Google，目前正與諸多內容出版業者洽談，以便掌握更多Google主導廣告市場的證據，最快會在下個月起訴Google。

Google啟用「Get The Message」專屬網站 呼籲蘋果加入使用RCS簡訊

為了推廣RCS (Rich Communication Services)格式簡訊，Google稍早啟用名為「Get The Message」的專屬網站，甚至在社群服務發起「#GeTheMessage」的hashtag內容串聯，希望說服蘋果也加入使用RCS格式簡訊服務。

開價200億美元 軟體技術平台提供商AppLovin想收購Unity

總部位於加州帕羅奧圖的軟體技術平台提供商AppLovin，稍早向Unity發出一份收購協議，希望以200億美元買下Unity。

超擬真詐騙簡訊稱「可領紓困補助」 內行人教你怎麼識破真偽

民眾陸續收到詐騙集團假借紓困名義，提供冒充衛福部「紓困4.0」的假網址，要求民眾輸入電話號碼等基本資料，也發生了有民眾帳戶被盜領近2萬元的慘況。對此，有內行人指出如果網址存在亂碼或是沒有包含完整的「.gov.tw」，那就很有可能都是詐騙簡訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。