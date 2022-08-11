Google啟用「Get The Message」專屬網站 呼籲蘋果加入使用RCS簡訊

為了推廣RCS (Rich Communication Services)格式簡訊，Google稍早啟用名為「Get The Message」的專屬網站，甚至在社群服務發起「#GeTheMessage」的hashtag內容串聯，希望說服蘋果也加入使用RCS格式簡訊服務。

以目前發展來看，美國境內多數電信業者都已經開始提供支援RCS格式的簡訊傳遞服務，並且逐漸以此取代傳遞內容有限的傳統SMS簡訊，以及後來推動可附加圖片、連結等內容的MMS簡訊。

而為了進一步與蘋果推出的iMessage服務抗衡，Google後來更在RCS簡訊增加端點加密，同時今年在Google I/O 2022期間更表示將於今年下半年加入E2EE端到端加密，藉此確保簡訊內容傳遞安全。

不過，蘋果方面則是始終讓iPhone等裝置維持使用iMessage，同時更認為讓Android系統加入使用iMessage將造成弊大於利的情況，因此形成使用Android手機傳訊的人，多半會被使用iPhone的人「隔閡」，原因在於從iPhone所發出簡訊，到Android手機端僅會以傳統SMS或MMS形式呈現 (並且以藍色底呈現)，無法使用貼圖等內容，同時簡訊內容也不受加密保護。

因此，Google多次呼籲蘋果加入使用RCS簡訊，藉此讓iOS、Android使用者能平等地傳遞簡訊內容，而不會有任何「歧視」問題，甚至更強調RCS簡訊可以提供等同iMessage服務功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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