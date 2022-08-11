廣告業務涉及市場壟斷 傳美國司法部最快下個月起訴Google
相關消息指稱，美國司法部將準備以壟斷廣告市場為由起訴Google，目前正與諸多內容出版業者洽談，以便掌握更多Google主導廣告市場的證據，最快會在下個月起訴Google。
在此之前，Google的廣告業務就已經被質疑是否涉及市場壟斷，甚至美國參議院更呼籲Google拆分其線上廣告業務，避免影響廣告市場競爭。
而Google則是傳出可能將廣告競標與廣告發行業務拆分，透過成為母公司Alphabet旗下子公司，並且與Google既有業務維持平行運作形式，避開美國政府計畫透過新法規範大型科技業者發展勢力，同時也能防止歐盟介入壟斷調查的情況。
不過，針對美國司法部可能起訴情況，Google發言人則回應表示其廣告技術實際上協助更多中小企業接觸全球市場客戶，並且能以相對較少的投資成本，產生更大市場利益。
目前Google主要營收來源依然是廣告，若其廣告業務發展受阻，勢必將會影響其營收結果，因此以Google立場來看，顯然必須設法避免被指控市場壟斷。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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