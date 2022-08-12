日本 Family Mart 全家便利商店 將使用機器人取代人類來自動補貨

日本勞動力人手短缺，日本 Family Mart 全家便利商店計畫將引進由微軟、英偉達、機器人製造商 Telexistence 合作設計的機器人手臂，未來便利商店商品缺少時不再需要由店員補貨，不僅減少店員的工作量，藉此提升效率。

據外媒報導，Telexistence 已經在量產機器人手臂，這機器人被稱為「TX SCARA」，預計將進駐 300 間日本全家便利商店，用來幫忙補貨冰箱的飲料。

機器人手臂可提供 1 個小時至 3 個小時的工作，利用微軟 Azure 圖像識別技術紀錄及分析銷售數據，機器手臂則是搭載英偉達 Jetson AI 平台處理資料進行補貨，它不僅能幫忙把寶特瓶飲品上架，也能上架鐵鋁罐等罐裝飲料，藉此讓工作效率提升 2 成左右，進而削減人力成本。

就目前計畫，預計最先引進機器人手臂的是日本關東約 30 家全家便利商店直營店，接著會陸續擴大到其他直營店、加盟店…等，若機器人手臂能發揮實際效果，有可能會增加機器人手臂的數量。

https://youtu.be/8C_OKyh0hq4

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/206193/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：bloomberg

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