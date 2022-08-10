超擬真詐騙簡訊稱「可領紓困補助」 內行人教你怎麼識破真偽

民眾陸續收到詐騙集團假借紓困名義，提供冒充衛福部「紓困4.0」的假網址，要求民眾輸入電話號碼等基本資料，也發生了有民眾帳戶被盜領近2萬元的慘況。對此，有內行人指出如果網址存在亂碼或是沒有包含完整的「.gov.tw」，那就很有可能都是詐騙簡訊。

一名女網友在Dcard上貼出手機簡訊截圖，乍看之下是衛福部傳來的紓困簡訊通知。原PO表示自己有「直覺性的點進去，但是感覺就怪怪的」，原因是「那個紓困的紓整個吸引我目光，簡體字太明顯了吧！ 我就試試看點任何東西」。

仔細一看，簡訊有一處寫著「累計紓困人數105671」、「在線申請人數2358」，一共出現了「纾」、「请」兩個簡體字。接著原PO點開「活動訊息」這個欄位的下拉式選單，點擊每則新聞看到的結果都是要原PO輸入自身的行動電話來取得驗證碼，不禁捏把冷汗表示「都是出現這個頁面，如果沒有警覺心的人就馬上輸入了吧！ 感覺最近也沒什麼人說這件事，警示一下大家」。

貼文一出，不少人震驚表示「講真的跟衛福部的網站做得有夠像」、「除了簡體字露餡，其他真的看不出來是真是假」、「這年頭做詐騙還要會寫網頁了」、「該稱讚一下他們挺用心做這個網站嗎」。隨後原PO也更新貼文表示「原本想提醒大家，幸好大家都很聰明，不會有人按進去，謝謝很多人都提醒我點進去也有危險，馬上把所有帳密都改了」。

對此，「手機王」就出了一篇教學文，告訴大家可以多加留意簡訊提供的引導網址，如果網址存在亂碼或是沒有包含完整的「.gov.tw」，又或者「gov前面不是『.』而是ir」，那就很有可能收到了詐騙簡訊。

更可怕的是，民眾如果點進這些詐騙網站，並且依照指示輸入個資的話，詐騙集團就有機會登入網路銀行，然後把戶頭裡面的錢全部盜走。因此民眾若有疑慮，可嘗試撥打165、1957、1988等專線尋求協助。

仔細一看，簡訊有一處寫著「累計紓困人數105671」、「在線申請人數2358」，一共出現了「纾」、「请」兩個簡體字。 圖／翻攝自Dcard

「手機王」告訴大家可以多加留意簡訊提供的引導網址，如果網址存在亂碼或是沒有包含完整的「.gov.tw」，又或者「gov前面不是『.』而是ir」，那就很有可能收到了詐騙簡訊。 圖／翻攝自「手機王」

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