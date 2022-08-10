AI再聰明也沒用？美聯邦法院：它沒有取得專利、版權的權利

聯邦上訴法院做出這項判決，代表不管是最近很夯的繪圖AI Midjourney、DALL·E 2畫出了什麼驚為天人的作品，還是會自己寫程式Copilot、AlphaCode寫出全世界都搶著用的App，「它們」都無法拿到專利。

這是一則乍聽之下有些無聊，但實務上相當重要的法律事件：美國聯邦上訴法院最近作出判決，指出人工智慧沒有獲得專利、版權的法律地位。

為什麼會有這項判決出現呢？這是因為一位電腦科學家Stephen Thaler從2019年就開始為他所寫的AI系統提出一連串法律行動，一開始他為「Creativity Machine」AI所畫的圖申請版權，但美國著作權局駁回了他的訴求，表示受到版權保護的作品「應該要具備人類思維與創造性」。2020年Stephen Thaler依舊不死心，向美國專利及商標局提出AI應該也有被列為發明人的權利。

聯邦上訴法院做出這項判決，代表不管是最近很夯的繪圖AI Midjourney、DALL·E 2畫出了什麼驚為天人的作品，還是會自己寫程式Copilot、AlphaCode寫出全世界都搶著用的App，「它們」都無法拿到專利。美國聯邦上訴法院的理由也很簡單直白，美國《專利法》裡所寫的「individual」（個體、個人）一詞僅適用人類，AI 可不能被當作 individual，不能算作專利的發明人。

美國聯邦上訴法院法官還明確寫道，美國法律中沒有任何內容表明、暗示美國國會打算把 individual 解釋為人類以外的存在，就算是公司法人、國家都不能成為法律意義的發明人。

不過根據報導，Stephen Thaler 並沒有完全放棄，還打算繼續向最高法院提出上訴；但實務上通常此類案件最高就會止於美國聯邦上訴法院了。

《本文作者Chirs，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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