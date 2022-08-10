真AI來了？NVIDIA推數位助理 能創造更擬真的即時互動體驗
NVIDIA在此次SIGGRAPH 2022宣佈推出雲端原生人工智慧 (AI)模型與服務Omniverse Avatar Cloud Engine (ACE)，並且標榜能協助開發者創造可通過圖靈測試 (Turing test)的數位助理。
而標榜能通過圖靈測試，意味藉由Omniverse Avatar Cloud Engine打造的數位助理，其表現將貼近或等同人一般的智慧型水準，而這也是目前許多數位助理服務希望達成目標。
NVIDIA強調，任何規模企業使用Omniverse Avatar Cloud Engine服務建構、客製化逼真的數位助理，或是數位人類後，即可串接理解多種語言、對語音提示迅速做出反應，並且能與環境產生互動的能力，藉此創造更擬真的即時互動體驗。
而Omniverse Avatar Cloud Engine服務背後，則包含用於開發語音AI應用的NVIDIA Riva、用於電腦視覺和智慧影像分析的NVIDIA Metropolis、用於高效能推薦系統的 NVIDIA Merlin、用於具備自然語言理解能力的大型語言模型—NVIDIA NeMo Megatron，以及藉由AI製作動畫的NVIDIA Omniverse平台。
在此之前，NVIDIA分別推出的Project Maxine與Project Tokkio，都是藉由Omniverse Avatar Cloud Engine服務建造，前者能為虛擬協作和內容創作應用提供最先進的影音功能，而後者則可讓互動式虛擬分身能夠看到、感知、智慧地進行對話與提供建議，強化餐廳等場所的顧客服務。
未來更多以Omniverse Avatar Cloud Engine服務建構的數位助理、數位人類問世後，NVIDIA預期將能改變遊戲、娛樂、銀行、交通及餐旅等產業互動模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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