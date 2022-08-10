NVIDIA擴充Omniverse平台功能 讓模擬效果更貼近真實

宣佈與皮克斯、Adobe、西門子等業者合作推動通用場景描述 (Universal Scene Description,USD)標準之餘，NVIDIA更宣佈在旗下Omniverse平台加入更多開發框架、工具，以及應用程式，並且強調藉由通用場景描述讓Omniverse能對外串接更多3D應用程式，使藝術家、開發人員和工程師能夠更輕鬆地打造虛擬世界和內容。

NVIDIA表示，目前全球已經有超過700家頂尖企業使用Omniverse平台強化建築和產品設計，並且簡化視覺效果工作流程，同時透過此平台建構數位雙生虛擬環境，藉此對應更進一步的產線規劃、城市發展設計，或是用於地球氣候研究。

而此次更新，則是加入可用於打造、部署逼真的虛擬助理，以及數位人類的雲端原生AI模型與服務—Omniverse Avatar Cloud Engine，另外也針對Omniverse平台的PhysX物理運算功能進行更新，其中包含增加即時、可透過擴充GPU算力的軟體及粒子布料模擬，讓更多模擬效果更貼近真實。

此外，NVIDIA也在此次更新強化對於通用場景描述內容協作，藉此讓更多設計流程可以更加順暢、容易，並且能藉由USD Conector串接業界常見3D軟體所創建內容。

其他增加內容，則包含可透過聲音檔案建構臉部動畫的AI工具—Omniverse Audio2Face，以及透過聲音即可建構擬真手部與肢體動作的工具—Omniverse Audio2Gesture，同時也能透過Omniverse Machinima快速建構3D動畫，並且隨附源自《戰爭附言》 (Post Scriptum)、《Beyond the Wire》和《影武者3》 (Shadow Warrior 3)等遊戲的免費3D素材。

開發者亦可透過Omniverse DeepSearch功能，藉由自然語意分析理解，即可快速搜尋、標記大量3D視覺資料素材，而新增加的物理機器學習框架NVIDIA Modulus，則可提供更快執行速度，並且對應逼真的物理模擬效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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