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擴大電影市場佈局 HTC VIVE Mars CamTrack虛擬製作解決方案將於美國、台灣等地上市

聯合新聞網／ 楊又肇

在SIGGRAPH 2022正式展開之際，HTC宣佈先前已經以5000美元早鳥價格銷售的VIVE Mars CamTrack系統套件，將於美國、加拿大、歐洲、台灣、中國、澳大利亞、日本和韓國陸續上市。

VIVE Mars CamTrack系統套件是HTC針對電影拍攝需求打造解決方案，將能以更簡單、直覺且符合經濟效益方式，協助業者創建專業級虛擬影像內容 (Virtual Production)，並且適用於小型工作室、內容開發商，到大型國際製片公司的拍攝需求。

在VIVE Mars CamTrack系統套件相關設計中，主要將移動定位器3.0配件安裝在攝影器材上，透過追蹤攝影器材位置與拍攝方位，藉此讓投射在巨型螢幕牆與天頂的影像產生互動，進而可讓演員身後的虛擬背景變得更加真實。

透過這樣的設計，將能使透過巨型螢幕牆與天頂呈現的虛擬場景更有互動性，而非只是以固定形式呈現死板影像，甚至可以依照演員走位即時調整背景影像呈現效果，同時也能讓虛擬場景看起來更加生動。

而此套系統最多可同時追蹤三組攝影器材，同時透過Unreal Engine引擎打造名為LiveLink的系統運作，使用過程也必須透過Lighthouse基地台進行定位。在此次更新中，HTC更宣佈在VIVE Mars CamTrack系統套件增加支援FreeD通訊協定，藉此對應更廣泛的AR、XR內容連動。

此外，透過虛擬場景輔助拍攝，更能降低過往必須花費高額成本搭建巨型佈景的成本支出，同時也能減少後製所需人力與時間，讓整個拍攝製作流程可以更加流暢。

VIVE Mars CamTrack具有以下特色：

• 隨插即用，毋需額外安裝。同時符合FreeD協定和 Unreal Engine的LiveLink

• 輕巧、便攜，支持廣泛的拍攝環境

• 以實惠的價格包含一整套專業級功能，降低各種規模的虛擬製作門檻

• 支援多機拍攝追蹤，最多支持三個攝像頭

• 提供簡便工具校正相機偏移或鏡頭透視變形

• 一鍵回復Origin設定功能

• 藉由同步鎖定（Genlock）和時間碼（Timecode）設定，支援真實和虛擬演員間影像同步輸出

• 強固系統走線及強大信號，降低信號延遲

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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