印度政府出招！禁中國品牌賣「低價手機」 價格範圍曝光

彭博新聞取得消息指出，印度政府計畫限制中國品牌在印度境內銷售價格低於1.2萬盧比 (約150美元、新台幣4500元)的手機產品，藉此保護印度境內業者發展機會。

在目前印度手機市場發展中，前5大手機品牌均為外來業者，其中有4個品牌更來自中國，分別為市佔均達19%的小米及三星，其次則是市佔達17%的vivo、市佔達16%的realme，以及市佔達11%的OPPO，總計佔下印度手機市場的82%。

而在這些品牌進軍印度市場以前，主要由Lava、Micromax兩家印度在地手機品牌佔據約一半左右的市佔，而三星等業者的手機產品市佔在當時還不算高。

印度現在已經成為全球第二大手機市場，用戶人口約在4.9億人以上，僅次於中國市場約9.5億人的規模。印度手機市場會在近幾年快速增長，主因與中國品牌接連進駐有關，尤其在華為於中國以外的手機市場發展失利之後，包含vivo、OPPO、realme與小米等品牌均加大佈局印度市場，並且藉由價格更低的入門、中階手機吸引諸多用戶族群，更以性價比更高的高階手機搶走更多市佔。

雖然高階手機市場依然由三星、蘋果搶下，但規模更大的入門、中階手機市場幾乎都是中國品牌取得。

現階段還無法確認印度政府是否將明文限制中國品牌不得銷售價格低於1.2萬盧比的手機產品，或是私下要求中國品牌業者配合，而先前刻意刁難小米、vivo的作法，似乎有不少「警告」含意在內，顯然中國品牌接下來在印度市場發展，可能會面臨不少限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦