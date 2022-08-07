一周數位爆報／Zenfone 9變「發光磚頭」、蘋果BTS轉賣AirPods耳機賺多少？正妹IG被盜遭勒索天價

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

霸氣度：★★★★☆ 小編評語：華碩有做出回應就是有Guts！希望未來手機可以更優化喔。

Zenfone 9的「側邊指紋辨識」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面，被讚神功能。（翻攝自ZenFone 9官網）

麻煩度：★★★★★ 小編評語：螢幕雖然大得讓人心動，但畫質沒有比原本好，這樣玩起來有點心酸耶。

放大版的Switch也能手持遊玩，不過整體重量超過1公斤，恐怕無法持續遊玩太久。（翻攝自Up-Switch臉書）

賺錢度：★★★★☆ 小編評語：可惜我不是學生惹（曝露年齡），不然我也想這樣…賺一點點錢（小聲喊話）。

蘋果（Apple）的台灣BTS（Back to School）教育方案7月28日登場，購買指定蘋果產品還能獲得AirPods 2耳機，也能補差價換AirPods 3或AirPods Pro。（翻攝自蘋果官網）

驚嚇度：★★★☆☆ 小編評語：比較驚嚇的是，誰在關站之前還在使用它呢？

新浪網全盛時期有北京、香港、北美及台灣等4個版本，新浪台灣於2022年8月1日關站。圖為新浪香港版本。（翻攝自新浪香港官網）

心急度：★★★★★ 小編評語：天那，辛苦經營的社群平台就這樣被搶走了。

富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱的IG遭不肖人士盜用。 圖擷自朱朱IG

期待度：★★★★★ 小編評語：原本渲染圖的紫色沒太大的興趣，如果實機是這種紫我要去買！

Zenfone 9的「側邊指紋辨識」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面，被讚神功能。（翻攝自ZenFone 9官網）

必買度：★★★★★ 小編評語：如果價格沒差太多，真的是很大的誘因！

今年智慧手機產業吹寒風，惟蘋果iPhone表現穩健。 路透

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