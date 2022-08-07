一周數位爆報／Zenfone 9變「發光磚頭」、蘋果BTS轉賣AirPods耳機賺多少？正妹IG被盜遭勒索天價

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華碩（Asus）上（7）月28日推出Zenfone 9，其2顆有如《小小兵》大眼睛的鏡頭讓人吸睛外，「側邊指紋辨識（ZenTouch）」除了可解鎖外，還能滑動網頁頁面，被讚神功能，不料日前有數名網友疑似購買到Zenfone 9「機王」，出現不同問題，讓網友直呼「石頭機嗎」，不過Asus也火速做出因應方式。 （繼續閱讀…）
霸氣度：★★★★☆
小編評語：華碩有做出回應就是有Guts！希望未來手機可以更優化喔。
任天堂（Nintendo）Switch螢幕從6.2吋升級為7吋OLED版螢幕，加上攜帶方便，至今仍熱銷。不過把它當掌機長時間玩遊戲，還是有不少人認為螢幕太小，看久了眼睛仍感不適，日前就有廠商推出11.6吋的「大螢幕」版Switch，玩起來爽度升級，但似乎藏了更多缺點。 （繼續閱讀…）
麻煩度：★★★★★
小編評語：螢幕雖然大得讓人心動，但畫質沒有比原本好，這樣玩起來有點心酸耶。
蘋果（Apple）的台灣BTS（Back to School）教育方案7月28日登場，此次與前次最大不同在於需在「UNiDAYS」平台進行資格審查，通過者才能進入教育商店享受優惠價，購買指定蘋果產品還能獲得AirPods 2耳機。《聯合新聞網》除了提供9大QA外，也整理網友好奇將AirPods 2補差價換如AirPods Pro再「轉賣」是否划算，製圖讓你一次看懂。 （繼續閱讀…）
賺錢度：★★★★☆
小編評語：可惜我不是學生惹（曝露年齡），不然我也想這樣…賺一點點錢（小聲喊話）。
曾列入中國大陸4大入口網站之一、在全球擁有6億名用戶的「新浪網」，旗下的「新浪台灣」網站無預警在昨（1）日關站，引來討論。新浪台灣在台母公司也證實「暫停台灣市場營運」。 （繼續閱讀…）
驚嚇度：★★★☆☆
小編評語：比較驚嚇的是，誰在關站之前還在使用它呢？
富邦啦啦隊Fubon Angels成員朱朱在Instagram（簡稱IG）上擁有2.1萬名粉絲追蹤，她經常使用IG與粉絲們互動，也會用IG紀錄分享工作時認真可愛的模樣。未料，5日傳出朱朱的IG不幸被不肖人士盜用，甚至連朱朱的電話號碼等敏感個資都遭竊取，對方不斷威脅用500美元（約台幣14,979元）換回帳號，否則就把朱朱經營已久的帳號刪除。 （繼續閱讀…）
心急度：★★★★★
小編評語：天那，辛苦經營的社群平台就這樣被搶走了。
距離9月蘋果（Apple）秋季發表會剩下1個月，愈來愈多的iPhone消息曝光，外媒報導，部落客爆料iPhone 14系列的顏色訊息，其中iPhone 14 Pro將出紫色，並有設計師畫出該色的渲染圖，沒想到有實機現身，比畫出來的圖還更美，似乎跟三星Galaxy S22的幻夜紫有得拚！ （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：原本渲染圖的紫色沒太大的興趣，如果實機是這種紫我要去買！
雖然日前曾傳出基於硬體設計升級，以及半導體元件供應不穩定等因素，蘋果原本計畫接下來推出的iPhone 14系列定價進行調整，其中幅度約在100美元左右，但依照彭博新聞記者Mark Gurman取得消息，指出蘋果可能會考量維持新機銷量表現，可能會自行吸收相關成本，讓iPhone 14系列以現有iPhone 13系列價位銷售。 （繼續閱讀…）
必買度：★★★★★
小編評語：如果價格沒差太多，真的是很大的誘因！
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今年3月由Discovery財務長Gunnar Wiedenfels證實，日後將使HBO Max及Discovery+合併成單一服務，華納兄弟Discovery (Warner Bros. Discovery)在公布上一季財報結果時，說明這兩項服務將在2023年夏季正式合併。
過去由AMD、賽靈思與IBM等科技業者支持的OpenCAPI標準，稍早宣布將與現行主流採用的CXL (Compute Express Link)標準合併，未來OpenCAPI所有標準與資產都會併入CXL (Compute Express Link)標準規範內。
羅技以旗下Logitech G品牌與騰訊遊戲合作，預計在今年底前合作打造一款對應雲端遊戲使用的掌機裝置 (Logitech G Gaming Handheld)。
先前除了與ESL Gaming打造Snapdragon Pro系列賽事，藉此推廣Snapdragon品牌，Qualcomm稍早更宣布與曼徹斯特聯足球俱樂部 (曼聯,Manchester United)建立多年全球戰略合作，將由Qualcomm提供贊助，並且透過曼徹斯特聯足球俱樂部影響力，讓更多人認識Snapdragon品牌。
在Ryzen 7000系列桌機處理器即將於秋季正式推出之前，AMD稍早與華碩ROG、微星、華擎、技嘉，以及映泰 (BIOSTAR)五家主機板業者公布包含採用X670E、X670晶片組，對應Ryzen 7000系列桌機處理器使用的主機板細節。
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