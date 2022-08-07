Google推動的開源晶片設計服務 開始加入GlobalFoundries提供的180nm製程技術
Google日前分別提供130nm製程與90nm製程的開源晶片設計服務，目前也與全球第四大晶片代工業者GlobalFoundries合作。
在此之前，Google已經與SkyWater Technology合作提供130nm製程，並且藉由基於麻省理工學院的林肯實驗室所提出90nm FDSOI CMOS製程，讓設計人員可以設計電路更加複雜的晶片，並且對應更高執行速率與更低功耗。
而與GlobalFoundries合作部分，同樣會在Apache 2.0規範的網頁伺服器環境下操作，並且透過GlobalFoundries旗下180MCU技術平台，讓使用此項服務的業者能以180nm製程打造晶片。
如同仍有不少晶片是以130nm製程生產，目前全球每年以180nm製程生產的晶片數量約在1600萬片，因此仍有明顯需求，而GlobalFoundries更預期此數量將在2026年增加至2200萬片，分別可用於電機設備控制元件、RFID元件、微控制器、電源管理晶片等設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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