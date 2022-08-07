聽新聞
test
0:00 / 0:00
CXL 3.0設計規範公布 強化CPU與其他加速器溝通效率、加大數據傳輸速率
併入OpenCAPI標準之後，CXL (Compute Express Link)聯盟稍早對外公布3.0版本設計規範，主要擴展架構設計與數據傳輸管理能力，並且強化CPU與其他加速器溝通連動效率。
CXL聯盟總裁Siamak Tavallaei表示，CXL技術將持續協助推動現代化數據中心所需異構與可擴展組合設計，藉由提高運算效能表現，使人工智慧、機器學習等應用可以透過更高密集工作負載完成。
而此次公布的CXL 3.0設計規範，則是增加結構管理功能，其中包含支援多Fabric連接、強化管理與組合分類，並且改善記憶體共享、池化 (Pooling)與強化的一致性，並且加入P2P對等通訊與軟體功能。
另外，CXL 3.0設計規範將數據傳輸速率提升至64 GT/s，將是當前CXL 2.0規範的2倍以上，同時向下相容CXL 2.0、CXL 1.1與CXL 1.0設計規範。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
數位夯什麼
▪ 比「仙氣紫」更美！iPhone 14 Pro實機曝真實新色 想PK三星幻夜紫？
▪ 蘋果台灣BTS方案「轉賣」AirPods 2好賺嗎？一圖看懂
▪ Zenfone 9變「發光磚頭」陷災情 Asus霸氣要他們做這件事
▪ 【周報】正妹IG被盜遭勒索天價該怎辦？
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言