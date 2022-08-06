Tesla預告曝光！人形機器人「Optimus」將於「人工智慧日」展出

日前宣布今年度的人工智慧日將延後至9月底舉辦後，Tesla稍早釋出預告，暗示將會進一步說明去年展示的人形機器人「Optimus」。

Tesla在去年宣布推出自主研發的人工智慧晶片D1，標榜以7nm製程打造，可在單一訓練塊上提供每秒9000兆次計算，同時將120組訓練塊整合在伺服器機櫃即可發揮更高算力，藉此用於訓練人工智慧。至於「道場」總計擁有超過50萬組訓練節點，並且用於自駕應用訓練等龐大算力應用需求。

而在人形機器人部分，Tesla預期能將其用於大量重複工作，或是投入危險工作環境使用。機器人本身採5英呎8英吋高 (約1.55公尺)，重量為125磅 (約57公斤)設計，可透過螢幕顯示「表情」或訊息，等同人類的四肢則是透過40組電機設備驅動，並且能反饋互動感應，並且能以雙腳平穩行走。

在先前說明中，Tesla執行長Elon Musk預期在2023年開始量產人形機器人，並且將能改變諸多生活模式與工作型態，甚至預期未來人形機器人業務規模會比電動車更有價值。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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