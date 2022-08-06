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亞馬遜花「17億美元」現金收購iRobot 將強化機器人與家庭自動化應用發展
亞馬遜宣布以17億美元價格，透過全現金交易方式收購掃地機器人業者iRobot所有股權，預期將使亞馬遜強化機器人與家庭自動化應用發展。
iRobot最早是由麻省理工學院人工智慧實驗室Rodney Brooks等人於1990年創立，並且在1998年獲得國防高等研究計劃署研究資金，投入打造軍用機器人PackBot，其後才在2002年9月推出家用掃地機器人Roomba，藉此成為目前市場自動化掃地機器人基礎，後續則在2005年11月於納斯達克證券交易所掛牌上市。
而iRobot至今已經累積銷售超過3000萬台掃地機器人，同時持續更新相關技術，使其自動化清掃地面功能更加完整。
此次由亞馬遜宣布以17億美元價格收購，預期後續將藉由iRobot技術強化機器人應用發展，以及家庭自動化應用技術。至於此筆交易之後，亞馬遜依然會保留iRobot品牌獨立運作，並且維持由現任執行長Colin Angle繼續帶領團隊發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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