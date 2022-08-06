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微軟開始在哥倫比亞、愛爾蘭地區測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案

聯合新聞網／ 楊又肇

今年上半年傳出計畫推出的Xbox Game Pass家庭訂閱方案，稍早由微軟宣布透過Xbox Insiders預覽計畫於哥倫比亞及愛爾蘭地區進行測試。

在目前測試版本中，在愛爾蘭地區測試的Xbox Game Pass家庭訂閱方案將以每月21.99歐元計費，並且允許既有Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案轉換，但可使用時長將以單月轉為18天的比例計算。

而在訂閱方案中，Xbox Game Pass家庭訂閱方案最多允許在相同國家地區內使用的5名家庭成員共同使用，同時每名使用者都能擁有獨立使用權限，例如使用自有遊戲資料庫、遊玩紀錄與好友名單等。

目前微軟推出的Xbox Game Pass並未包含家庭訂閱方案，僅允許同時擁有兩台Xbox遊戲主機的使用者，可以透過設定方式將其中一台設定為家庭使用主機，藉此讓另一台遊戲主機也能使用個人訂閱的Xbox Game Pass服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox 微軟

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