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華納兄弟Discovery證實HBO Max及Discovery+將於2023年夏季正式合併

聯合新聞網／ 楊又肇

今年3月由Discovery財務長Gunnar Wiedenfels證實，日後將使HBO Max及Discovery+合併成單一服務，華納兄弟Discovery (Warner Bros. Discovery)在公布上一季財報結果時，說明這兩項服務將在2023年夏季正式合併。

不過，目前華納兄弟Discovery尚未確定未來兩項服務合併後，預計採用名稱，而華納兄弟Discovery全球串流業務負責人JB Perrette表示，接下來將會持續研究消費市場如何看待HBO及Discovery兩項服務品牌影響力，藉此決定未來合併後的服務名稱。

過去華納媒體就曾以HBO品牌推出同名服務，後續更衍生HBO Go與HBO Now等服務，後續更推出包含更多內容的HBO Max，但在後續則是讓原本的HBO Go結束營運，並且將原本的HBO Now名稱改為HBO，而HBO Max則維持原本服務使用名稱，但更進一步凸顯其獨立運作定位。

華納媒體在今年6月正式完成與Discovery合併，並且以華納兄弟Discovery作為新公司名稱繼續運作後，同時也確認未來將合併HBO Max及Discovery+兩項服務，因此也代表合併後的新服務將換上全新名稱，同時也必須具備一定識別度。

另一方面，在今年6月正式合併之後，華納兄弟Discovery認列34.2億美元虧損金額，因此預期接下來將會持續藉由服務項目爭取更大獲利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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