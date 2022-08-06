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羅技與騰訊合作 預計在今年底推出對應雲端遊戲使用的掌機裝置
羅技以旗下Logitech G品牌與騰訊遊戲合作，預計在今年底前合作打造一款對應雲端遊戲使用的掌機裝置 (Logitech G Gaming Handheld)。
雙方說明，此款掌機裝置將結合Logitech G品牌硬體技術與騰訊遊戲旗下軟體技術，藉此對應雲端遊戲服務。
除了預期支援騰訊旗下雲端串流遊戲，此款掌機裝置還將支援微軟Xbox Cloud Gaming，以及NVIDIA GeForce NOW服務，讓使用者可以隨時透過網路連線遊玩3A等級遊戲。
不過，目前羅技與騰訊尚未公布此款掌機裝置具體細節與外貌，同時也尚未公布相關售價與上市時間。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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