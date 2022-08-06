快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

早期由AMD、賽靈思與IBM等業者支持的OpenCAPI標準，將併入CXL設計規範

聯合新聞網／ 楊又肇

過去由AMD、賽靈思與IBM等科技業者支持的OpenCAPI標準，稍早宣布將與現行主流採用的CXL (Compute Express Link)標準合併，未來OpenCAPI所有標準與資產都會併入CXL (Compute Express Link)標準規範內。

OpenCAPI標準源自IBM既有加速器元件與CPU溝通協議CAPI，而隨著整體使用率不高，以及原本支持此標準的AMD轉向以自有Infinity Fabric協議，讓CPU與作為加速器使用的GPU直接溝通，同時賽靈思目前也併入AMD體系，因此OpenCAPI聯盟宣布將使旗下制定標準等資產併入CXL協議。

目前CXL協議已經被諸多晶片業者支持，目前包含Intel、NVIDIA、AMD、美光、三星、Arm、IBM、Google、華為、Cisco等均支持此項協議，並且應用在旗下晶片、記憶體、加速器等產品設計，藉此讓CPU、加速器元件與記憶體模組之間溝通效率可以更快，藉此對應更快、更龐大的運算效率表現。

而OpenCAPI相關標準資源併入CXL協議之後，意味日後OpenCAPI聯盟將不再續存發展，相關技術將會透CXL標準規範繼續應用在更多晶片設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

美晶片好轉前先設路障 15檔半導體未來飆股仍寫佳績

SiFive預期RISC-V開源架構晶片 2025年的出貨量將超過600億

全球晶片銷售增速連6個月放緩 全球經濟衰退憂慮上升

裴洛西訪台後…台海局勢升溫 土耳其專家憂晶片危機更嚴峻

相關新聞

Steam Deck來了！ Valve確認將於日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售

Valve確認與過去協助於日本市場銷售虛擬實境頭戴裝置Valve Index的Komodo合作，預計在日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售去年7月宣布推出的掌上型Windows遊戲裝置Steam Deck，預計在今年底陸續出貨。

元宇宙交友約不起來？ Tinder放棄虛擬約會計畫

Tinder母公司Match Group宣布將大幅裁縮Metaverse（元宇宙）約會計畫，並暫停他們「Tinder Coins」的發幣方案。 Metaverse真的退燒了嗎？受到前一季營收黯淡

華納兄弟Discovery證實HBO Max及Discovery+將於2023年夏季正式合併

今年3月由Discovery財務長Gunnar Wiedenfels證實，日後將使HBO Max及Discovery+合併成單一服務，華納兄弟Discovery (Warner Bros. Discovery)在公布上一季財報結果時，說明這兩項服務將在2023年夏季正式合併。

早期由AMD、賽靈思與IBM等業者支持的OpenCAPI標準，將併入CXL設計規範

過去由AMD、賽靈思與IBM等科技業者支持的OpenCAPI標準，稍早宣布將與現行主流採用的CXL (Compute Express Link)標準合併，未來OpenCAPI所有標準與資產都會併入CXL (Compute Express Link)標準規範內。

羅技與騰訊合作 預計在今年底推出對應雲端遊戲使用的掌機裝置

羅技以旗下Logitech G品牌與騰訊遊戲合作，預計在今年底前合作打造一款對應雲端遊戲使用的掌機裝置 (Logitech G Gaming Handheld)。

Qualcomm宣布與曼聯建立多年戰略合作 向廣大球迷推廣Snapdragon品牌

先前除了與ESL Gaming打造Snapdragon Pro系列賽事，藉此推廣Snapdragon品牌，Qualcomm稍早更宣布與曼徹斯特聯足球俱樂部 (曼聯,Manchester United)建立多年全球戰略合作，將由Qualcomm提供贊助，並且透過曼徹斯特聯足球俱樂部影響力，讓更多人認識Snapdragon品牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。