早期由AMD、賽靈思與IBM等業者支持的OpenCAPI標準，將併入CXL設計規範

過去由AMD、賽靈思與IBM等科技業者支持的OpenCAPI標準，稍早宣布將與現行主流採用的CXL (Compute Express Link)標準合併，未來OpenCAPI所有標準與資產都會併入CXL (Compute Express Link)標準規範內。

OpenCAPI標準源自IBM既有加速器元件與CPU溝通協議CAPI，而隨著整體使用率不高，以及原本支持此標準的AMD轉向以自有Infinity Fabric協議，讓CPU與作為加速器使用的GPU直接溝通，同時賽靈思目前也併入AMD體系，因此OpenCAPI聯盟宣布將使旗下制定標準等資產併入CXL協議。

目前CXL協議已經被諸多晶片業者支持，目前包含Intel、NVIDIA、AMD、美光、三星、Arm、IBM、Google、華為、Cisco等均支持此項協議，並且應用在旗下晶片、記憶體、加速器等產品設計，藉此讓CPU、加速器元件與記憶體模組之間溝通效率可以更快，藉此對應更快、更龐大的運算效率表現。

而OpenCAPI相關標準資源併入CXL協議之後，意味日後OpenCAPI聯盟將不再續存發展，相關技術將會透CXL標準規範繼續應用在更多晶片設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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