SiFive預期RISC-V開源架構晶片 2025年的出貨量將超過600億

今年3月宣布透過F輪融資募集1.75億美元，並且主力推行RISC-V開源架構的晶片設計新創業者SiFive，稍早預期在2025年時，以RISC-V開源架構打造的晶片出貨量將達600億規模。

SiFive企業行銷暨客戶體驗業務發展副總裁Jack Kang近期受訪時表示，由於中美貿易戰、授權費用等因素影響下，加上越來越多中國、日本、印度、美國業者傾向以RISC-V開源架構設計晶片，進而促使RISC-V開源架構應用蓬勃發展，預期在2025年將有超過600億個以RISC-V開源架構打造的晶片出貨。

目前晶片市場中，x86依然主導高效能運算需求應用，Arm則是在物聯網、行動裝置等低耗電設備取得極大優勢，而RISC-V則是藉由開源架構設計，並且能有更大設計彈性發展各類運算應用，因此近年來也吸引不少業者採用，同時也吸引更多市場投資機會，甚至包含Intel、Qualcomm、三星等業者均對RISC-V開源架構發展投資，進而成為目前第三大晶片架構設計。

而SiFive創立於2015年，並且以RISC-V架構打造晶片產品，至今已經募集超過3.5億美元資金，計畫藉由RISC-V架構設計扭轉現行處理器市場生態，藉此作為Arm架構以外選擇，同時也能符合各層級的運算效能需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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