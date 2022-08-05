快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SiFive預期RISC-V開源架構晶片 2025年的出貨量將超過600億

聯合新聞網／ 楊又肇

今年3月宣布透過F輪融資募集1.75億美元，並且主力推行RISC-V開源架構的晶片設計新創業者SiFive，稍早預期在2025年時，以RISC-V開源架構打造的晶片出貨量將達600億規模。

SiFive企業行銷暨客戶體驗業務發展副總裁Jack Kang近期受訪時表示，由於中美貿易戰、授權費用等因素影響下，加上越來越多中國、日本、印度、美國業者傾向以RISC-V開源架構設計晶片，進而促使RISC-V開源架構應用蓬勃發展，預期在2025年將有超過600億個以RISC-V開源架構打造的晶片出貨。

目前晶片市場中，x86依然主導高效能運算需求應用，Arm則是在物聯網、行動裝置等低耗電設備取得極大優勢，而RISC-V則是藉由開源架構設計，並且能有更大設計彈性發展各類運算應用，因此近年來也吸引不少業者採用，同時也吸引更多市場投資機會，甚至包含Intel、Qualcomm、三星等業者均對RISC-V開源架構發展投資，進而成為目前第三大晶片架構設計。

而SiFive創立於2015年，並且以RISC-V架構打造晶片產品，至今已經募集超過3.5億美元資金，計畫藉由RISC-V架構設計扭轉現行處理器市場生態，藉此作為Arm架構以外選擇，同時也能符合各層級的運算效能需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 物聯網

延伸閱讀

若中共打來...全世界會因為晶片幫台灣？ 網：香港跟烏克蘭已示範過

車廠致電急討25片晶圓 魏哲家傻眼：台積接單都2.5萬片

白宮：拜登8月9日簽署晶片法案 促進對中國競爭力

超微預警 PC銷售大幅衰退

相關新聞

Steam Deck來了！ Valve確認將於日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售

Valve確認與過去協助於日本市場銷售虛擬實境頭戴裝置Valve Index的Komodo合作，預計在日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售去年7月宣布推出的掌上型Windows遊戲裝置Steam Deck，預計在今年底陸續出貨。

元宇宙交友約不起來？ Tinder放棄虛擬約會計畫

Tinder母公司Match Group宣布將大幅裁縮Metaverse（元宇宙）約會計畫，並暫停他們「Tinder Coins」的發幣方案。 Metaverse真的退燒了嗎？受到前一季營收黯淡

Google地圖3大更新！單車導航資訊更細緻 還能線上賞全球百大地標實景

不管你已經準備好重啟國外旅遊行程，還是想趁著暑假多規劃幾趟島內旅行，Google地圖都是你探索世界的重要工具。近期，Go...

Xbox Design Lab無線控制器客製化服務正式登台 即日起開放玩家透過官網進行客製化

日前預告將在夏季引進台灣市場的Xbox Design Lab無線控制器客製化服務，稍早由微軟宣布從即日起開放玩家透過官網進行客製化，而客製化無線控制器價格將從新台幣1990元起跳。

蘋果可能為了解決多工任務處理問題 可能延後釋出iPadOS 16正式版本

彭博新聞指稱，蘋果可能因為多工任務處理問題，將使原定今年秋季釋出的iPadOS 16延後推出，預期要等到今年10月才會正式提供。

蘋果在法國、義大利及西班牙的AppleCare+服務增加竊盜、遺失項目

蘋果宣布，將在法國、義大利及西班牙推出涵蓋竊盜、遺失，以及損壞保固項目的AppleCare+服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。