亞馬遜將關閉自2011年3月推出的Amazon Drive線上儲存空間服務

亞馬遜過去在2011年3月推出的Amazon Drive線上儲存空間服務，稍早確認將在2023年1月31日之後不再開放上傳檔案，而相關服務預計在2023年12月31日之後終止技術支援。

而針對Android及iOS裝置提供的app內容，亞馬遜表示將會在今年10月31日之後下架，使用者將無法在Google Play Store或Apple Store再次下載。

Amazon Drive線上儲存空間服務早期提供5GB免費空間，讓使用者能用於存放個人數位照片、文件或檔案內容，當時主要競爭對手包含微軟OneDrive前身Windows Live SkyDrive (後來更名SkyDrive)，另外也包含Google早期收購的網路相簿空間服務Picasa與後來推行Google Drive等服務競爭。

宣布將關閉Amazon Drive消息之餘，亞馬遜也宣布將以Amazon Photos取代原本Amazon Drive服務，並且標榜可提供更好、更安全，同時更容易分享的相片與影片儲存解決方案。

目前Amazon Photos提供100GB、1TB與2TB儲存容量選項，服務訂閱費用分別為每月1.99美元、每月6.99美元與每月11.99美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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