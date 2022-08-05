快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

蘋果在法國、義大利及西班牙的AppleCare+服務增加竊盜、遺失項目

聯合新聞網／ 楊又肇

蘋果宣布，將在法國義大利及西班牙推出涵蓋竊盜、遺失，以及損壞保固項目的AppleCare+服務。

除了此次宣布推出服務國家地區，蘋果先前已經在美國、澳洲、德國、日本及英國提供相同服務，讓消費者能透過額外花費確保iPhone不慎遭竊、遺失，或是意外損壞情況下，依然可以透過AppleCare+服務出保，並且能以少許花費即可購買相同款式iPhone，或是針對損壞部分進行維修。

而在AppleCare+服務背後，則是由美國國際產險 (AIG)提供出保，而消費者必須先將遭竊或遺失的iPhone透過「Find My」 (尋找)app標記為遺失，同時在出保正式批准之前，不能將遺失的iPhone從「Find My」項目中移除。

至於出保之後，消費者能將以149美元價格購買與原本遭竊，或是遺失的iPhone相同款式規格機種，同時必須在出保後60天內完成購買，而蘋果出保原則是以每12個月內最多2次為限。

新版AppleCare+服務最早是在2018年於美國市場率先推出，後續則接連進駐更多國家市場，最早是以每月14.99美元價格計算，後來則調整以不同機型計價，例如iPhone SE 2022年款式以每月7.49美元計價，iPhone 13 Pro則是以每月13.49美元價格計算。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 義大利 法國

延伸閱讀

Apple好甜 蘋概股喜迎訂單

他換新機「不要三星」卻遇蘋果尷尬1件事 網友仍一面倒挑它

潤餅皮法式作法再包西班牙餡料 美食論壇藏驚喜

北市竊盜通緝犯藏身山區、公車代步 竊神明功德箱遭逮

相關新聞

Steam Deck來了！ Valve確認將於日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售

Valve確認與過去協助於日本市場銷售虛擬實境頭戴裝置Valve Index的Komodo合作，預計在日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售去年7月宣布推出的掌上型Windows遊戲裝置Steam Deck，預計在今年底陸續出貨。

元宇宙交友約不起來？ Tinder放棄虛擬約會計畫

Tinder母公司Match Group宣布將大幅裁縮Metaverse（元宇宙）約會計畫，並暫停他們「Tinder Coins」的發幣方案。 Metaverse真的退燒了嗎？受到前一季營收黯淡

Google地圖3大更新！單車導航資訊更細緻 還能線上賞全球百大地標實景

不管你已經準備好重啟國外旅遊行程，還是想趁著暑假多規劃幾趟島內旅行，Google地圖都是你探索世界的重要工具。近期，Go...

Xbox Design Lab無線控制器客製化服務正式登台 即日起開放玩家透過官網進行客製化

日前預告將在夏季引進台灣市場的Xbox Design Lab無線控制器客製化服務，稍早由微軟宣布從即日起開放玩家透過官網進行客製化，而客製化無線控制器價格將從新台幣1990元起跳。

蘋果可能為了解決多工任務處理問題 可能延後釋出iPadOS 16正式版本

彭博新聞指稱，蘋果可能因為多工任務處理問題，將使原定今年秋季釋出的iPadOS 16延後推出，預期要等到今年10月才會正式提供。

蘋果在法國、義大利及西班牙的AppleCare+服務增加竊盜、遺失項目

蘋果宣布，將在法國、義大利及西班牙推出涵蓋竊盜、遺失，以及損壞保固項目的AppleCare+服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。