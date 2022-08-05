蘋果在法國、義大利及西班牙的AppleCare+服務增加竊盜、遺失項目

蘋果宣布，將在法國、義大利及西班牙推出涵蓋竊盜、遺失，以及損壞保固項目的AppleCare+服務。

除了此次宣布推出服務國家地區，蘋果先前已經在美國、澳洲、德國、日本及英國提供相同服務，讓消費者能透過額外花費確保iPhone不慎遭竊、遺失，或是意外損壞情況下，依然可以透過AppleCare+服務出保，並且能以少許花費即可購買相同款式iPhone，或是針對損壞部分進行維修。

而在AppleCare+服務背後，則是由美國國際產險 (AIG)提供出保，而消費者必須先將遭竊或遺失的iPhone透過「Find My」 (尋找)app標記為遺失，同時在出保正式批准之前，不能將遺失的iPhone從「Find My」項目中移除。

至於出保之後，消費者能將以149美元價格購買與原本遭竊，或是遺失的iPhone相同款式規格機種，同時必須在出保後60天內完成購買，而蘋果出保原則是以每12個月內最多2次為限。

新版AppleCare+服務最早是在2018年於美國市場率先推出，後續則接連進駐更多國家市場，最早是以每月14.99美元價格計算，後來則調整以不同機型計價，例如iPhone SE 2022年款式以每月7.49美元計價，iPhone 13 Pro則是以每月13.49美元價格計算。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦