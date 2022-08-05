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Steam Deck來了！ Valve確認將於日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售

聯合新聞網／ 楊又肇

Valve確認與過去協助於日本市場銷售虛擬實境頭戴裝置Valve Index的Komodo合作，預計在日本、韓國、香港及台灣等亞洲市場銷售去年7月宣布推出的掌上型Windows遊戲裝置Steam Deck，預計在今年底陸續出貨。

除了與Valve合作銷售硬體產品，Komodo與Valve進一步合作Steam平台遊戲開發、發行，同時預計在接下來於日本京都舉行的BitSummit，以及預計在9月展開的東京電玩展上展出Steam Deck，以及首款自家內部開發遊戲。

Komodo執行長Ricky Uy表示：「我們很榮幸能夠將Steam Deck帶給亞洲玩家們，並且期待本週末在京都和下個月的東京電玩展上展示Steam Deck，以及我們的第一款內部開發的遊戲。」

目前Steam Deck於日本售價為5萬9800日圓起跳，韓國售價則是58萬9000韓元起跳，而在香港則會以港幣3288元起跳價格銷售，至於台灣則會以新台幣1萬3380元起跳售價銷售。作為對比，美國地區定價則是從399美元起跳。

至於儲存容量一樣從64GB起跳，最高可選擇擴充至512GB。而雖然Steam Deck的設計可更換M.2 SSD，但考量主機內部採緊湊設計，涉及散熱等因素，Valve並不建議使用者自行更換，並且推薦透過micro SD記憶卡方式擴充儲存容量。

目前Steam Deck已經開放透過Komodo網站預訂，最快會在今年底陸續出貨。

不過，相較Steam Deck的設計，目前中國業者如AYANEO (亞諾)已經推出多款可遊玩Windows PC遊戲的掌機裝置，或許也會讓Steam Deck面臨更多市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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