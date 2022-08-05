蘋果可能為了解決多工任務處理問題 可能延後釋出iPadOS 16正式版本
彭博新聞指稱，蘋果可能因為多工任務處理問題，將使原定今年秋季釋出的iPadOS 16延後推出，預期要等到今年10月才會正式提供。
由於蘋果在新版iPadOS 16加入名為Stage Manager的多工任務介面，讓使用者能透過更直覺方式同時處理多項工作需求，藉此提升使用iPad時的操作效率。
不過，當蘋果後續釋出測試版本之後，收到不少漏洞回報、介面混亂，以及無法相容運作等問題，因此造成蘋果必須花費更多人力與時間進行修復、調整，而最終或許導致蘋果必須延後推出iPadOS 16正式版本更新時間，有可能變成會與新款iPad Pro一同推出。
至於iOS 16、watchOS 9正式版本預期會維持在今年9月釋出，並且伴隨新款iPhone 14系列與Apple Watch series 8一同亮相。
除了加入Stage Manager功能，新版iPadOS 16還強化協作功能，並且增加可透過虛擬白板介面讓團隊成員透過Apple Pencil或手指寫字、貼上照片、影片或PDF內容等的「Freeform」功能，而在遊戲等使用需求更是強化Metal 3 API資源，讓開發者能打造桌機等級的遊戲app，同時也增加背景下載API，以利開發者能透過新版Metal技術打造圖像渲染更流暢的遊戲內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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