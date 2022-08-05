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Xbox Design Lab無線控制器客製化服務正式登台 即日起開放玩家透過官網進行客製化

聯合新聞網／ 楊又肇

日前預告將在夏季引進台灣市場的Xbox Design Lab無線控制器客製化服務，稍早由微軟宣布從即日起開放玩家透過官網進行客製化，而客製化無線控制器價格將從新台幣1990元起跳。

過去在美國市場推行的Xbox Design Lab無線控制器客製化服務，主要是讓玩家可以透過客製化設計，藉此打造個人專屬的無線控制器，其中在控制器正面、背面、類比搖桿、按鍵、方向鍵與扳機按鍵、握把等都能透過多種配色組合，另外也提供雷射刻字服務，讓玩家可在無線控制器上刻印個人姓名、玩家代號，或是別具意義文字。

而目前提供選擇的無線控制器，則是與Xbox Series X|S對應使用版本相同，分別可用於Xbox遊戲主機、Windows PC，以及Android與iOS平台裝置，並且支援用於各類遊戲內容操作。

除了推出Xbox Design Lab無線控制器客製化服務，微軟也宣布在台推出代表34個LGBTQIA+群體的旗幟交織設計而成的特別款式，以及以《糖豆人》 (Fall Guys)為靈感的俏皮Q萌糖果色設計，或是受《十字軍之王3》 (Crusader Kings III)及《天命2》 (Destiny 2)啟發的設計款式，而這些獨家設計款同樣開放玩家進行客製化調整，並且加上個人風格。

透過Xbox Design Lab無線控制器客製化服務選購的無線控制器，將以新台幣1990元起跳價格銷售，玩家透過網頁完成設計與付款，就能在網站輸入收取無線控制器的指定地址，運費將由微軟支付。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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