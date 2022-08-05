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cama café豆留系列第二號旗艦店攜手Epson，以光雕投影詮釋古蹟與咖啡融合之美

聯合新聞網／ 楊又肇

以「城市裡的一塊淨土」做為選址要素的cama café豆留系列旗艦店，在2019年於陽明山開設第一家品牌旗艦店之後，預計今年8月進駐松菸文創園區鍋爐房，將打造第二號旗艦店－CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青，並且選用Epson高階工程雷射投影機打造光雕投影，藉由虛實整合方式展現松菸鍋爐房的古蹟之美。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青旗艦店為強化五感沉浸式咖啡體驗，分別規劃包括特色餐飲、咖啡文創伴手禮、藝文主題策展，以及古蹟光雕投影等多項體驗，讓消費者自上門的那一刻起，便能循著咖啡香氣重回菸草工廠時期的繁華年代。

其中，CAMA以日暮做為分界，將日間的咖啡廳規劃為文青聚所，到了傍晚則搖身一變成為咖啡餐酒館，讓咖啡活力持續擴展至夜間。cama café更特別攜手Epson將咖啡樣貌視覺化，透過影像來切換日間及夜間的場域氛圍，不僅保留了古蹟之美，更藉由影像來傳遞品牌故事。

夜晚時，消費者可在鍋爐房的建築外觀上看到一段關於咖啡風味綻放的光雕投影，以磅礡史詩感的視覺做為烘托，藉此賦予古蹟新生。室內的投影則以蒸氣龐克風格做為設計概念，將cama品牌的新鮮現烘與鍋爐房過往做為蒸汽動力的歷史要素融合，將復古氛圍完整再現，讓每一位踏入豆留文青的消費者，皆能享受沉浸式的咖啡體驗並重溫1940年代的復古感性。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青的光雕投影設備選用Epson的高階工程雷射投影機，兩款投影機EB-L1495U及EB-L1715S採用獨家3LCD技術，具備了高彩色亮度及高色彩準確性的特性，能夠以豔麗的色彩，將影像內容清晰呈現。

此外，投影機更具備了高壽命的雷射光源，以高達2萬小時超長壽命，提供長時間穩定的影像輸出。在架設上，Epson的投影機支援多款鏡頭，並可視場域需求靈活更換。Epson除了提供高品質的投影設備外，更有專業的Epson投影機認證經銷商提供產品諮詢以及安裝架設服務，提供用戶安心、方便、有保障的購買及洽詢管道。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

咖啡廳 文青 古蹟

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