Solidigm推出旗下首款PCIe 4.0 SSD 以QLC 144層技術打造Solidigm P41 Plus

日前透露將以PCIe 4.0連接規格與QLC 144層技術打造新款儲存元件，藉此加快雲端數據運算與企業儲存工作流程之後Solidigm宣布推出新款PCIe 4.0 SSD — Solidigm P41 Plus，標榜以實惠價格與卓越效能滿足日常運算需求。

Solidigm P41 Plus成為Solidigm品牌成立以來首款SSD產品，本身以144層3D NAND打造，對應高達4125MB/s的連續讀取速度，並且以M.2 2280外型設計對應512GB、1TB以及2TB等容量，另外也將針對企業使用需求提供M.2 2230或M.2 2242規格選項。

此外，Solidigm標榜此款SSD結合其Solidigm Synergy軟體設計，其中包含SSD驅動程式，以及可在Windows環境下監測儲存裝置運作健康度的軟體工具，另外還包含可管理快取功能的Solidigm Storage Driver，透過分析識別資料存取頻率，將經常使用資料保留在快取內，在SSD儲存空間即將用盡時，依然可以透過較快速度讀取資料。

客戶端產品與解決方案部門總經理Sanjay Talreja表示：「無論是體驗最新的PC遊戲、處理商務工作或是編輯家庭照片，Solidigm P41 Plus均能提供終端使用者心繫的效能表現，以及令人難以置信的價值感受。Solidigm P41 Plus以創新軟體作為後盾，提供價格和效能的卓越組合，並以軟體強化使用者體驗，突顯我們獨一無二的價值。」

而目前持有Solidigm的SK海力士表示，目前已經開發238層4D NAND設計，將可應用在PC、智慧型手機與伺服器儲存需求，藉此與日前宣布推出232層3D NAND設計的美光抗衡，並且標榜相比前一代產品提升50%數據傳輸量，讀取數據時的電力損耗量則降低21%，預計在2023年上半年進入量產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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