Winamp回歸市場競爭推更新版 但…改了什麼看不出來

去年預告將釋出新版Winamp消息後，Radionomy稍早正式釋出Winamp 5.9 RC1 Build 9999，成為2018年釋出的Winamp 5.8繼任版本。

此次更新主要修正系統相容性問題，並且針對Windows 10以後版本作業系統環境進行最佳化，但整體介面相比Winamp 5.8的差異並不算大，主要改變在於底層編碼內容，例如從原本以Visual Studio 2008版本的開發環境升級為Visual Studio 2019版本，藉此讓後續維護、更新變得更容易。

不過，Radionomy目前尚未公布日前透露的Winamp 6.0版本細節，但已經對外公布全新品牌標誌設計。

從目前來看，Winamp希望重新回歸市場競爭，但在目前音樂市場已經充斥各類串流影音服務，同時MP3使用模式也與過往不同，市場也相當好奇重新出發的Winamp會有什麼樣的改變。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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