AMD營收超出市場預期增加70% 但…虧損幅度也大幅增加
AMD稍早公布2022財年第二季財報結果，其中營收達65.50億美元，相比去年同期增加70%，淨利則達4.47億美元，相比去年同期則降低37%。
在各業務部門獲利表現方面，數據中心業務營收達14.86億美元，相比去同期為8.13億美元的情況提升許多，而客戶端業務營收則達16.55億美元，去年同期營收則是12.55億美元。另外，嵌入式業務營收達12.57億美元，去年同期營收則是5400萬美元。
而形成虧損情況，主因與今年2月完成收購賽靈思有關，在財報中的其他業務項目列舉14.5億美元營運虧損，去年同期的營運虧損則是9200萬美元。
不過，AMD上一季的營收表現仍超出市場分析師原本預期，其中因素包含在消費市場的PC應用導入率增加，同時在伺服器市場導入佔比也有增加，以及Intel新款伺服器處理器延後推出等因素有關。
AMD預期2022財年全年營收可達263億美元，相比去年將有60%成長，其中估計會在數據中心業務與嵌入式業務出現顯著提升。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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