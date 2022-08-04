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EA執行長喊公司成長穩健 「若被收購發展更好也不排除」

聯合新聞網／ 楊又肇

日前傳出積極對外求售，並且與迪士尼、蘋果、亞馬遜等業者洽談消息之後，EA執行長Andrew Wilson在稍早公布2023財年第一季財報時回應，表示EA將繼續成為一家獨立公司運作，但也透露如果被收購對公司發展更有意義，則會支持收購。

日前微軟宣布以687億美元收購動視暴雪時，就有分析師建議Sony收購EA作為抗衡，而後續更有報導指稱Comcast有意將旗下NBCUniversal與EA合併成為新公司，並且由EA現任執行長Andrew Wilson負責帶領，但雙方最終並未達成協議，但EA方面則表示不會對任何市場傳聞與猜測作回應。

而就Andrew Wilson說明，強調EA在遊戲市場仍扮演重要角色，同時也將成為全球最大獨立開發商與發行商，本身更擁有眾多遊戲團隊人才，並且串連超過6億名玩家規模的經濟體系，預期接下來將能創造超過10億名玩家的經濟規模，因此認為EA接下來的發展依然穩健。

不過，Andrew Wilson也表示若被收購會使公司有更好發展機會，將會支持收購，似乎間接證實EA內部同時尋求對外求售消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪

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