三星宣布旗下UFS 4.0儲存元件進入量產 相關應用裝置最快年底問世
三星在今年5月宣布推出旗下UFS 4.0儲存元件，標榜提供存取效率更高、更省電、容量更大等特性後，稍早更宣布首波產品已經進入量產階段，最快年底就會有相關應用裝置問世。
依照三星說明，旗下UFS 4.0儲存元件可在每組通道提供23.2 Gbps傳輸速度，是目前主流規格UFS 3.1的2倍以上。而配合自身打造的控制晶片，將能對應高達4200MB/s的連續讀取，以及高達2800MB/s的連續寫入速度表現，強調可對應存取速率需求更高的手機遊戲、擴增實境或虛擬實境裝置使用。
除了宣布旗下UFS 4.0儲存元件進入量產消息，三星也同步推出「Memory-semantic」SSD，其中透過內建動態記憶體作為快取，藉此讓少量資料讀寫速度提升，並且說明應用在人工智慧、機器學習等應用時，將比一般SSD的隨機讀取速度快上20倍。
至於先前已經對外公布採用PCIe 5.0規格、NVMe設計，並且針對企業使用需求打造的PM1743 SSD，將可對應13GB/s的連續讀取，以及高達6.6 GB/s的連續寫入速度表現，主要用於企業級運算加速需求。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 就是要贏安卓！蘋果iPhone 14 Pro隨顯螢幕「現在才登場」但藏新技術
▪ 【周報】恭喜大家！IG要改回原版囉
▪ 太狂！YouTube這節目連播11小時 網笑太無情：居然有這種影片
▪ 影／醉了嗎？工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局好驚人
▪ 【IG夯什麼】超好笑「哭哭濾鏡」怎用？實測大笑拍照更悲傷 哭著撞臉具俊曄？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言