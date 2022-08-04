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三星宣布旗下UFS 4.0儲存元件進入量產 相關應用裝置最快年底問世

聯合新聞網／ 楊又肇

三星在今年5月宣布推出旗下UFS 4.0儲存元件，標榜提供存取效率更高、更省電、容量更大等特性後，稍早更宣布首波產品已經進入量產階段，最快年底就會有相關應用裝置問世。

依照三星說明，旗下UFS 4.0儲存元件可在每組通道提供23.2 Gbps傳輸速度，是目前主流規格UFS 3.1的2倍以上。而配合自身打造的控制晶片，將能對應高達4200MB/s的連續讀取，以及高達2800MB/s的連續寫入速度表現，強調可對應存取速率需求更高的手機遊戲、擴增實境或虛擬實境裝置使用。

除了宣布旗下UFS 4.0儲存元件進入量產消息，三星也同步推出「Memory-semantic」SSD，其中透過內建動態記憶體作為快取，藉此讓少量資料讀寫速度提升，並且說明應用在人工智慧、機器學習等應用時，將比一般SSD的隨機讀取速度快上20倍。

至於先前已經對外公布採用PCIe 5.0規格、NVMe設計，並且針對企業使用需求打造的PM1743 SSD，將可對應13GB/s的連續讀取，以及高達6.6 GB/s的連續寫入速度表現，主要用於企業級運算加速需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

省電 擴增實境

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