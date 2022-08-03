他創11吋「放大版」Switch爽快玩？4致命缺點…光手持就凍未條
任天堂（Nintendo）Switch螢幕從6.2吋升級為7吋OLED版螢幕，加上攜帶方便，至今仍熱銷。不過把它當掌機長時間玩遊戲，還是有不少人認為螢幕太小，看久了眼睛仍感不適，日前就有廠商推出11.6吋的「大螢幕」版Switch，玩起來爽度升級，但似乎藏了更多缺點。
外媒報導，一家名為Up-Switch的公司推出了適用於Switch、名為「Orion」的11.6吋大螢幕，該產品可將舊版Switch或是OLED版的Switch螢幕塞到這塊大螢幕的後方，還能夾2個Joy-Con控制器在兩側，看起來就像是放大版的Switch一樣，可直接拿起來遊玩，該產品配置支架、喇叭、3.5mm耳機孔、Type-C及HDMI接孔，也因配有HDMI接頭，可連結PS5、XBOX等家機使用。
不過由於「Orion」並未內建電池，仍需外接如行動電源等附Type-C接孔的電源使用，但該款產品重量為680克，新舊版Switch重量為380至420克，再配上行動電源，整體超過1公斤，相當笨重，若在手持狀態遊玩很難持續太久。
外媒還提到，「Orion」的喇叭設置在背後而非前面、實測螢幕解析度僅768p，看起來比Switch OLED版的720p還慘，價格還要299.99美元（約台幣9000元），幾乎等於Switch OLED版的定價（1萬480元），認為若真的想把Switch變大螢幕，直接買一塊支援1080p的外接螢幕比較實在。
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