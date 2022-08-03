亞馬遜當日送達服務增加更多零售業者合作，但可能造成碳排放量增加
亞馬遜近期強化針對Prime會員提供的當日送達服務，其中將在美國10個主要城市增加PacSun、Diesel及Superdry等服飾業者，以及保養食品業者GNC的零售商品快送項目，標榜Prime會員僅需購買滿25美元即可享有免費配送，若低於25美元也僅收取2.99美元即可提供當日送達服務。
如同蘋果稍早宣布推出配合各地區Apple Store提供的2小時快送服務，目前越來越多美國零售業者也開始提供當日送達服務，而亞馬遜則是在很早之前就已經提供，但僅限特定地區使用，同時僅作為Prime會員專屬服務項目。
隨著電商市場發展越來越蓬勃，同時也有更多消費者希望能更快拿到訂購貨品，因此亞馬遜在內業者也持續構思如何加快貨品遞送效率。
其中，亞馬遜從2015年開始推行名為Amazon Flex的遞送服務，並且在美國超過50個城市內運作，由亞馬遜河作送貨人從零售通路取貨，直接將貨品遞送到消費者指定地點，其中送貨過程使用燃油、通行費用，以及車輛維修等開銷均由亞馬遜提供，而合作司機則是以件計酬，每小時收入約可在18美元至25美元之間。
另一方面，亞馬遜日前也宣布藉由在巴爾的摩、芝加哥、達拉斯、納許威爾、聖地牙哥與西雅圖等城市增加導入Rivian電動貨車，讓貨品遞送過程中的碳排放量能進一步降低，強調讓自身的碳排放量可以藉此降低。
但許多看法認為，在亞馬遜持續強化當日送達服務，或是設法縮短消費者等待貨品送達時間的過程中，勢必還是會讓亞馬遜服務過程產生碳排放量增加，即便亞馬遜表示已經使其碳排放量下降1.9%的額度，卻可能很快地隨著當日送達服務需求增加，再次被填補。
而此次宣布與更多業者合作，並且在美國境內10個主要城市提供當地送達服務，預期也將使亞馬遜的判排放量增加。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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