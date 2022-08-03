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歐洲電信業者共同聲明 呼籲歐盟立法要求大型科技業者分攤網路建置與營運成本

聯合新聞網／ 楊又肇

去年因為疫情影響，使得多數人在家工作，同時也造成線上視訊、社群互動，以及串流影音服務與遊戲使用比例大幅增加，導致整體網路傳輸流量大增，因此當時歐洲電信業者便呼籲，希望大型科技業者必須協助分攤歐洲電信網路基礎設施建置與營運成本。而在稍早發出共同聲明中，包含法國、義大利、西班牙境內電信業者表示將要求歐盟委員會立法，要求大型科技業者必須針對歐盟境內電信業者的網路基礎設施提供資金。

依照這些電信業者共同聲明內容，認為Google、Meta、Netflix等業者提供服務佔據歐盟國家境內網路流量約55%比例，因此讓歐洲電信業者必須額外擴充網路資源，以利維持網路傳輸服務穩定運作，同時也強調在5G網路與光纖網路建置投資巨額成本。

在這樣的情況下，電信業者呼籲大型科技業者共同分攤因其服務使用大量網路傳輸量，進而產生的巨額營運成本，同時也希望歐盟委員會對此立法，透過正式法令規範要求大型科技業者為其服務分攤電信業者額外產生成本。

而在共同聲明中，同時強調此舉是為了確保其他網路用戶使用公平性，而非讓特定用戶族群佔據大量網路傳輸頻寬，導致影響其他網路用戶權益。

雖然相關研究認為若大型科技業者資助維護歐盟國家境內電信業者的網路穩定性，以每年資助200億歐元費用計算的話，將能讓歐盟國家帶動高達720億歐元規模的經濟利益，但也有看法認為一旦由大型科技業者出資分攤歐盟境內電信業者網路建置與營運成本，可能將會進一步影響網路中立性，而歐盟原本針對大型科技業者所設法令規範強度，可能將因此被削弱。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 在家工作 義大利

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