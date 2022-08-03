好羨慕！蘋果在這處2小時外送服務 買iPhone等產品更快送達

蘋果稍早花費不算短的時間更新線上Apple Store之後，在美國官方網站宣布提供2小時送達服務，將會從距離消費者指定送貨最近的Apple Store出貨，將商品更快送到消費者手上。

目前2小時送達服務僅在美國境內特定地點提供，同時將額外收取9美元 (約新台幣270元)作為服務費用，而消費者依然可以選擇免費的隔日送達，或是親自到Apple Store取貨。

而此項服務雖然尚未在其他地區開通，但顯然也會針對不同市場情況提供快速送達服務，例如在蘋果中國官網的Apple Store頁面，部分商品會顯示「不提供3小時送達服務」，似乎意味蘋果將針對各個地區提供不同的短時間送達服務。

▲目前僅美國官網 (上)標示提供2小時送達服務，台灣官網 (中)、中國官網 (下)則未特別標示

▲蘋果美國官網的Apple Store (上)會標示商品是否適用2小時送達服務，而中國官網 (下)則標示是否能提供3小時內送達

不過，目前台灣地區並未提供此項服務，原因可能與目前台灣地區僅有兩家Apple Store，同時也僅在台北市有關。

至於蘋果開始藉由Apple Store提供商品可在短時間送達服務，顯然希望能透過此類服務增加消費者購物意願，並且強化自身商品銷售機率。

▲美國官網標示2小時送達服務，是直接從鄰近消費者指定寄送地點的Apple Store直接出貨

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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