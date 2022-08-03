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Google與SkyWater Technology合作的開源晶片設計服務增加90nm製程選項

聯合新聞網／ 楊又肇

Google日前宣布與位於明尼蘇達州布隆明頓的半導體工程及製造代工業者SkyWater Technology合作，透過開源設計套件，讓資金有限的開發者能藉由130nm製程打造晶片產品，而稍早更宣布此項服務將免費提供90nm製程技術

此次免費提供的90nm製程技術，依然可以透過Google與SkyWater Technology合作的SKY90-FD開源設計套件使用，並且能透過符合Apache 2.0規範的網頁伺服器環境下操作。

而此次提供的90nm製程技術，則是基於麻省理工學院的林肯實驗室所提出90nm FDSOI CMOS製程，讓設計人員可以設計電路更加複雜的晶片，並且對應更高執行速率與更低功耗。

與先前提供的130nm製程一樣，雖然當前的製程技術已經下探更小規格，但本身提供製程技術依然可以用於多數物聯網裝置、被動元件設計，而提供不同製程技術，Google預期將能帶動更多元的開源晶片設計發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 麻省理工學院

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