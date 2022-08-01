對「外部產品」感興趣 蘋果不排除收購Netflix…但有這些眉角

美國 Apple 公司7月29日公佈了 2022 財年第三季度的業績，數據超出預期，創下歷史新高。在與投資者的電話會議上，蘋果首席執行長蒂姆-庫克再次表示，他不排除收購大公司的可能性，但蘋果絕不會在沒有戰略計劃的情況下收購一家公司。

蘋果談收購Netflix

在電話會議上，庫克被問及服務市場，該市場每年都在成長。問題是關於蘋果對收購「外部產品」感興趣，以進一步擴大其服務目錄，這可能是間接提到蘋果最終收購 Netflix。

當然，蒂姆-庫克沒有提供有關蘋果戰略的細節，但他確實說過，蘋果正在不斷調查市場，尋找潛在的收購對象，如果有意義，蘋果不排除收購一家大公司的可能性。然而，庫克聲稱，蘋果從不為買而買，也不為收入而買。

蘋果公司執行長庫克。歐新社

蘋果公司首席執行長還強調，至少在目前，蘋果公司仍然專注於收購小型公司和能夠為公司增色的個人人才。

我們總是看，我們問自己它有多大的戰略意義。我們從來不會為了買而買，或者只是為了收入服務而買。到目前為止，我們已經完成了較小的知識產權和人員收購。我不會排除未來的任何可能性。我們一直在觀察市場。

這不是庫克第一次被問及蘋果收購大公司的問題。早在今年 4 月，這位蘋果 CEO 已經表示，公司一直在吸納人才，如果有意義的話，不排除進行大型收購。據一些市場分析人士稱，蘋果應該收購像 Peloton 甚至 Netflix 這樣的公司。

2022 年第三季度，蘋果的服務收入為 196.0 億美元，同比成長 12%。總體而言，蘋果的收入為 830 億美元，利潤為 194 億美元。該季度的每股收益達到 1.20 美元。更多細節可以在蘋果公司的網站上找到。

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